专注巴西及拉美股票基金上半年表现出色 中国基金垫底

路透伦敦7月18日 - 2016年上半年专注拉美的股票基金回报率高达40%以上，因巴西的意外反弹；同时预计新兴市场债券基金下半年料继续录得良好表现。

拉美市场未来几个月料无法复制上半年的辉煌，但2016年迄今巴西股汇债表现在全球资产中领先，因总统罗塞夫(Dilma Rousseff)被弹劾离职，让投资者相信巴西改革将重振经济，虽然目前仍处严重衰退。

根据路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)数据，上半年新兴市场股票基金排名前10名中，有八只基金专注巴西或拉美的基金。

其中三只基金在2015年表现垫底，当时巴西正身陷困境。

“该地区人气大幅好转，是受巴西政局演变、全球风险偏好上升，以及大宗商品反弹的共同影响，”安本资产管理拉美股票基金高级投资经理Peter Taylor称。

他的基金排名第二，回报率超过45%，理柏全球新兴市场股票基金的整体平均回报率为6.56%。

中国股票基金在新兴市场股票基金排行榜中落后，因中国内地股市.CSI300上半年挫跌15%。

新兴市场股市.MSCIEF今年以来上涨9%，土耳其军事政变未遂料不会对新兴股市造成很大影响。土耳其是大型新兴经济体之一。

**追求更高的收益**

新兴市场债券基金方面，排名最前、达两位数的回报率虽赶不上许多股票基金，但仍然非常不错，随着汇率趋稳，投资者寻求比西方国家公债更高的收益率。

理柏全球新兴市场债券基金的平均回报率为9.76%，高于股票基金的平均回报率。

天达资产管理新兴市场固定收益团队的策略师Mike Hugman表示，大宗商品价格回升帮助改善了贸易条件。这反过来又支撑货币升值。

Hugman补充称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示不急于升息，同时全球高达约12万亿美元的债券收益率降至负值，促使更多投资者进入新兴市场，这也让新兴债市获益。

鉴于日本、欧元区和英国料推出更多货币宽松措施，基金经理预计新兴市场债券基金未来几个月延续升势。(完)