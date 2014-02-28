新兴市场“三毒”齐发 债券基金叫苦不迭

路透伦敦2月27日 -来自委内瑞拉、阿根廷及乌克兰的高收益美元债券一度是多数新兴市场债券投资组合的核心持仓，但如今这些债券惨跌，让投资人纷纷了结先前获利。

这几个被投资人戏称为“新兴市场三毒”的国家，均出现政局紧张严重加剧、央行储备下滑、以及债券保险市场显示未来五年违约机率超过五成等情形。

这三个国家在EMBIGlobal指数中所占权重合计达10%，而该指数为80%的新兴市场债券基金的参考指标，或相当于约2,500亿美元的基金规模。而根据野村分析师估算，这三个国家在公司债券指数的占比约2%。

但由于这些债券提供丰厚利息，所以这三国债券在各基金的持仓中往往超过上述比重。

假设新兴市场主权公债收益率(殖利率)与美国指标公债间的利差为3.5个百分点，亦即收益率绝对值略低于6.5%，则三毒国家部分债券收益率则是较美国指标公债高出约10个百分点。

尽管利息如此丰厚，但其风险之高也让人难以下咽。

“我们正减持三毒仓位，”安本资产管理投资组合经理Kevin Daly上周在新兴市场交易协会(EmergingMarkets Trade Association)论坛上表示。

他并非唯一持这样看法的人。摩根大通一份月度客户调查显示，与该行编制的全球新兴市场债券指数(EMBIGlobal)指数相比，基金低配的乌克兰仓位创下纪录。而委内瑞拉平均持仓也略低于基准，基金持有阿根廷仓位的比重也远低于指数。

这对于拥有如此高收益率的信用债来说是不寻常的，但明显，如信用违约互换市场所显示的，违约忧虑正在升高。

正常来说，长期债券保险的价格更高，长期债收益率要高于近期将到期的债券收益率。但在三毒聚首中，CDS曲线是倒置或近于倒置的，这是一个信用压力的经典信号--担心出现近期违约迹象。

“这三个品种的债券非常不稳定，我们尽可能压低基准附近的超额风险。”Fidelity WorldwideInvestments基金经理人Steve Ellis称。

“我记得(这些信用债)从未低配过更长时间了，这样持仓的代价太大了，”他说。其指的是投资者因为没有配置或低配这些信用债而承受的收益率损失。

欲浏览新兴债券回报情况，请点选：

link.reuters.com/bub37v

欲浏览三毒CDS曲线走势，请点选：

link.reuters.com/tas27v

**违约**

然而ING资产管理公司的新兴市场债负责人JeremyBrewin表示，目前那或许是合理的，尤其是乌克兰的部分。他对高收益新兴市场债配置为中性。

“低配高收益债的时机并非高收益债崩盘之际，而是当价格下跌到某种程度、显示即将揭开债务重组序幕时。”Brewin说。

“不只要观察镜子表面，还要观察镜后的阴影。”

在双位数字收益率的背后，隐藏一些令人沮丧的故事。

亲俄的乌克兰前总理亚努科维奇上周六被罢黜，让该国与俄罗斯达成的150亿美元纾困贷款剩余部份也泡汤，这使得乌克兰金融的未来命运掌握在国际货币基金组织(IMF)手中。

乌克兰今年需支付逾65亿美元债务；但国库虚空，经济衰退，外部金援时机也不确定。2015年其偿债金额将增加，分析师认为部分债务期限可能得展期，以使该国有一些喘息空间。

阿根廷今年得偿还69亿美元，但与对冲基金债权人仍陷于争讼，如果美国法院裁决不利该国，可能使阿根廷陷入技术违约。

委内瑞拉似乎不太可能违约，但经济严重瘫痪且反政府动乱普遍，使该国似乎也不太可能实施亟需的改革。

根据经纪商Exotix计算，委内瑞拉和该国国营石油公司PDVSA今年需偿还55亿美元债务，2017年底前还有高达175亿美元到期需还。但估计其可用硬通货储备仅有20亿美元左右。

这也许可以解释为何委内瑞拉票息9.25%的2027年公债，收益虽超过14%却仍乏人问津。

“投资模型建议我们应该超配委内瑞拉债券，但基本面却让人很担心，这就是我们把模型建议打了一些折扣的原因。”富达的Ellis说。

随着基金经理人弃守，这三个国家的债券今年以来报酬率约为负6-7%，连带拖累EMBIG指数。其他指数成分包括巴西、印度、土耳其及南非，今年以来报酬率在1-3%之间。

**策略**

那么，基金经理人该从哪儿追求收益呢？

富达的Ellis说，非洲和其他前沿经济体的美元债券或许是一个避风港。比如说，伯利兹(贝里斯)、洪都拉斯、亚美尼亚债券今年就表现强劲。

投资人也有布局委内瑞拉短债，认为石油收入可让委内瑞拉在明年偿债无虞，不过长天期债券就比较有风险了。

至于阿根廷，对冲基金Emso Partners主权债研究主管PatrickEsteruelas则认为，根据当地法规而非美国法律所发行的美元债券，是较安全的押注。他主张，就算阿根廷因法院裁决而被迫违约，阿根廷也将履行其他债券义务来证明其偿债诚意。

“这三种高收益债券同样有很多难以用价格衡量的挑战和政治风险，正确看清其本质才是你能不能打败指数的关键。”他说。(完)

(编译 张明钧/石冠兰/张若琪/李婷仪 审校 李爽/田建华/艾茂林)

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