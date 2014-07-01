今年上半年新兴市场债券销量超过2600亿美元

图中为不同面额的欧元纸币。 REUTERS/Leonhard Foeger

路透伦敦6月30日 - 尽管地缘政局动荡，但新兴市场借款人抓住美国收益率低于预期的机遇，在2014年上半年售出逾2,600亿美元债券，超过上年同期水平。

硬通货债券市场受到乌克兰-俄罗斯冲突以及俄罗斯债券销量骤降的打击。但多数新兴债券参照的标准--美国10年期公债收益率下跌了50个基点，充分弥补了地缘政治风险这一不足。

结果，新兴市场发债情况一直很稳健，分析师指出，政府和企业已经完成全年预期发债规模的三分之二。

据汤森路透数据，截至上周五，年内迄今的新兴债券销售额达到2,680亿美元，其中政府公债占670亿美元，余下的均为企业债。数据显示，上年同期的发债规模为2,400亿美元，政府公债占500亿美元。

“发债一直非常强劲，那反映了两点。第一，由于投资者寻求收益，就需求而言，市场有强劲支撑，”美银美林的EEMEA固定收益和经济部门主管David Hauner说。

“第二，我们看到提前预防性质的发债，因为市场普遍认为美国利率将上升。”

但与市场预期相反的是，美债收益率今年从2013年底的3%降至2.5%，因为美国经济数据相对疲弱，并且美国联邦储备委员会(美联储/FED)秉持温和的政策立场。

不过美联储预计将在2015年下半年开始升息，促使发债人赶忙入市，争取在利率上升前完成发债。

美银美林估计年内迄今的新兴市场债券销量为2,580亿美元，摩根大通预计新兴市场主权债券的发行量超过600亿美元，约为全年预估量的三分之二，公司债销量已超过2,000亿美元。

机构统计的发债数据常常有出入，因为他们对新兴市场定义各不相同。

尽管发债规模很大，新兴市场硬通货债券一直是今年表现最佳的资产类别之一，其中主权债的回报率超过9%。

但多数银行预计，随着美联储缩减宽松举措，经济加速复苏的迹象浮现，美国公债收益率将在年底升回约3%甚至更高水平，届时将推高全球借款成本。

阿根廷可能会成为另一不利因素，该国或会因为一宗长期官司，出现技术性违约。

**俄罗斯，边缘国家，欧元**

俄罗斯企业的发债量普遍都很高，但从2月底起，市场因为乌克兰冲突和西方国家制裁威胁已将他们拒之门外。

汤森路透数据显示，俄罗斯债券今年迄今的总销量只有70亿美元，2013年上半年为逾250亿美元。由于2014年约有1,500亿美元到期债券要偿付，俄罗斯企业已经开始重返市场，国有的Sberbank和Gazprombank上周出售了债券。

法国巴黎银行的硬通货新兴市场债券主管David Spegel称，独联体国家只发行了130亿美元债券，他估计独联体国家因为市场关闭少发行了430亿美元债券。

“这显示了政治危机对独联体国家在全球资本市场发债能力的影响，”Spegel说。

俄罗斯借款人像许多新兴市场借款人一样，在欧元债券市场试水，欧元债券市场的借款成本因为欧洲央行放宽政策一直在下降。欧洲基金的需求也很强劲，因西班牙和葡萄牙等实力较弱的欧元区国家的债券收益率涨势消退。

新兴市场发债人借入了421亿欧元(574亿美元)，占新兴债券总销量的21%，而2013年全年的新兴欧元债券发行量为400亿欧元。

对收益率的孜孜以求，也给低评级的新兴债券带来销路。比如厄瓜多尔、巴基斯坦、斯里兰卡和肯尼亚的债券。

虽然对高收益债券的认购踊跃，但Spegel指出，今年垃圾级债券在已发债券中的比例只有26%，历史正常比例为33%。

“这突显了这样一个事实，尽管投资者很想持有新兴市场风险敞口，但他们的投机兴致不高，”他补充说。(完)

(编译 白云; 审校 王兴亚/张明钧/李爽)

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