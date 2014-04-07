焦点：新兴市场回温或令长期投资者失望

* 资金回流印度等市场

* 各国必须推行改革，降低对外资的依赖

* 各国政府往往在危机时改革，危机过后即松懈

路透伦敦4月4日 -新兴市场初步复苏可能一反常态地令一些投资者感到失望，他们原本寄望今年稍早的跌势会推动各国政府进行改革以刺激长期经济成长。

资产价格上涨，以及证券投资重新流向印度等国家，可能会掩盖新兴市场国家降低对外资依赖性以及提高国内生产率的紧迫性。

今年第一季投资者从新兴市场出逃的风潮过后，这些市场有望连续第三周上涨。今年迄今，新兴市场美元债券表现优于美国公债和全球公司债，因为估值便宜吸引寻找低吸机会的买家。

虽然投资者通常喜见这样的涨势，但他们认为，只有经济持续增长，才能维持市场的长期牛市，因此改革至关重要。然而他们表示，各国政府往往在危机时期才会采取那些可能不受选民待见的举措，而危机一过就开始松懈。

“(政要们)通常都在别无他法的时候才会做正确的事。压力之下大家都实行改革，之后又都会偷懒，”JP MorganEmerging Markets Trust投资经理Austin Forey表示。

有迹象表明，随着市场形势改善，厄瓜多尔、巴基斯坦、甚至乌克兰等一些风险最大的经济体都准备继续借钱，却没有重要的经济改革措施出台。

但各国政府如果放慢推进改革举措，比如降低对大宗商品生产的过度依赖、鼓励居民增加储蓄、放宽劳动法和废弃高额价格补贴等，其后果是难以承受的。

过去几年，在美联储推低美债收益率以刺激国内经济后，投资者把资金投入新兴市场以追求更高的报酬。

然美联储今年料将结束买债，并可能在2015年调升官方利率，吸引投资者重回美国市场。

与之前的损失相比，目前新兴市场的收益似乎脆弱且仍旧不高。

“我们所见到的反弹，只是扳回之前大跌的一小部分，而且多半是技术性质。没有人想到三个月以后的事，”LombardOdier Investment Managers全球固定收益策略师Salman Ahmed表示。

“下个阶段的外资流入...必须要见到经济成长回升，这不会来自海外。如何推动国内经济成长？要不举债扩大支出，要不就是改革提高生产力。这当中的选择再明显也不过了。”

穆迪给予Caa1信贷评等的三个国家，看来将要发行债券。

厄瓜多尔周五开始就最高筹资10亿美元会晤投资人。该国发行的国外债券在1999年曾经发生违约，2008年又再次违约。巴基斯坦也想要借入美元，甚至连乌克兰都希望在市场上发债，尽管该国经济状况惨淡，且俄罗斯吞并了克里米亚。

“如果你希望新兴市场未来的情况顺利，那么短期内情况太好可能是行不通的，” ING InvestmentManagers新兴市场策略师Maarten-Jan Bakkum表示。“在这些人为未来创造成长做出改变前，压力势必会升高。”

**改革赢家**

2014年第一季有超过500亿美元的资金流出新兴股市和债券型基金，因市场益发担心美债收益率升高将使投资人撤出高风险资产。新兴经济体成长放缓及企业获利下滑，也是资金外流的推动力。

但投资人正重返特定国家。例如，印度股市.BSESN触及了纪录高点，印度卢比则来到八个月高位，因自1月以来有将近100亿美元的外资流入。

其中有部分涨势是因为政府致力于削减预算和经常帐赤字所致；部分投资人寄望，4月7日展开选举之后，倾向改革的反对党可组成新政府。

在贝莱德主权风险指数中，印度于过去三个月进步一名，在50国当中排名第39。

但在巴西和南非等其他脆弱的经济体中，改革承诺并未迅速兑现。巴西和南非今年都将举行大选。

受到劳工罢工影响，南非2014年经济成长预估下修至仅2.6%。

俄罗斯长期延宕的私有化和经济多元化计划几乎停摆，因拜高油价之赐，且政府焦点放在乌克兰危机上。

经济改革会损及支持度，但JP Morgan Emerging MarketsTrust的Forey预估，在社交媒体和网络的协助下，选民将会施压领导人进行改变。

“尤其是那些不能创造和发达市场一样良好体系的政府，人民会知道自己缺少了什么，”Forey称。“传播资讯带来了长期的挑战。”(完)

(编译 李爽/戴素萍/王冠中; 审校 郑茵/张荻/龚芳)

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