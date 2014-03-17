新兴市场本地投资者出走 资本外流增“内忧”

撰稿 Natsuko Waki

路透伦敦3月14日 -新兴市场正面临当地投资人出走的内忧打击，在外币走强及当地规范限制调整的激励下，这些投资人将目光投向海外，寻找流动性更高及更稳定的投资标的。

资金流出新兴市场的现象几乎毫无停顿，根据EPFR的资料，今年以来，海外投资人已经从新兴市场债券及股票基金撤回450亿美元，超越2013年全年外流金额280亿美元。

如今，新兴市场本地的机构投资人预计也会加入这股热潮，部分原因是当地监管规定调整，准许退休基金提高海外资产投资比重。

以拉丁美洲为例，退休基金资产将近6,300亿美元，当地机构投资人的投资动向愈来愈具影响力，因为退休基金会吸引年轻的劳动年龄人口投入资金。

许多国家正开始提高准许退休基金投资海外的比例，协助退休基金达成投资回报率目标。某些退休基金的投资回报率目标高达通胀率外加6个百分点。

随着这些新兴经济体放缓，当地金融市场的规模逐渐变得无法消化这些资金，吸引力也更加黯淡。因此，退休基金资产配置的弹性日益提升，有可能会对新兴市场资本外流现象形成滚雪球效应。

“一些政府正在修改立法，而本地投资人也把目光看向海外，以便从汇率波动中获得双重收获。资本外流规模将会大幅增加。”法国巴黎证券服务的西班牙及拉美部门负责人Alvaro Camunas指出。

目前，智利退休基金的海外投资上限为80%，比例最高。巴西只准许退休基金海外配置比例最高20%。墨西哥的规定上限也是约20%。

但投资海外的兴趣正在升高。法巴证券指出，巴西国内销售的海外基金，2013年增至370亿雷亚尔(160亿美元)，是2011年的近三倍。墨西哥退休基金的海外资产去年达到220亿美元纪录高位。

法巴证券表示，巴西投资者比较偏好在发达市场投资货币市场产品及高收益固定收益产品，可以同时享受到资本利得及汇兑收益。

**新兴市场本地投资者紧张不安**

许多新兴市场今年适逢选举年，政治面变数大，也使得当地投资者不愿投资于本国。

“许多新兴市场经济体面临政治过渡期...其中有部分国家，对当地市场的风险意识非常高，”瑞银财富管理的新兴市场投资长Jorge Mariscal指出。

自2008年金融危机以来，发展中国家的退休基金及保险资产规模不断扩大。根据摩根大通，目前这方面资产规模已达5.5兆(万亿)美元，来到纪录高位，且是2008年危机前水准的两倍。

土耳其、保加利亚和俄罗斯等国，过去几年来已放宽或取消对海外投资的上限规定。

产油国哈萨克斯坦正把民间退金基金并入一个国营实体，并计划将部分资产投资海外。

“退休基金投资海外可能更有弹性。”Mariscal说。

“他们资产成长的速度比国内流动性快。退休基金仍处于成长初期...本地退休基金正寻找渠道来投放增加的资金流。”

Cross Border Capital指出，若依扣除外商直接投资(FDI)和外汇储备变动后的经常帐整体金融流动测算，截至2月底，新兴国家当地投资者本身已从新兴市场撤出860亿美元。

“新兴市场本地投资者将资金撤至海外，造成资金进出庞大且极为波动。经济和政治形势恶化促使资金出走至发达市场。”Cross Border总经理 Mike Howell表示。

“此外监管法规改变让机构投资者可将资金移往海外。随着中国经济放缓，新兴市场已失去动能。新兴市场还未见底。”(完)

(编译 蔡美珍/张若琪 审校 徐文焰/艾茂林)

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