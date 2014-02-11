《WASIK专栏》新兴市场震荡的应对之道

路透芝加哥2月10日 - 今年伊始以来，新兴市场犹如热锅上的蚂蚁。

从阿根廷到土耳其，这些国家饱受经济和政治动荡之苦，热钱纷纷撤离新兴市场。但即使对发展中国家前景的疑虑升高，新兴市场应该还是投资组合的一部分。

货币危机加上美国联邦储备委员会(美联储/FED)缩减刺激的动作(可能导致经济放缓)，已引发新兴市场资金外逃。根据EPFRGlobal，单是1月已有逾120亿美元的资金离开了新兴市场股票型基金，债券型基金单是上周则已流失近30亿美元。

今年几乎所有的新兴市场基金都无一幸免，一些基金已经一败涂地。Wisdom Tree巴西不动产上市交易基金(ETF)(BZF.P)在1月28-29日之间其资产损失了九成。

共同的策略是投资那些不在这次溃跌中的国家。这意味着把资金撤离阿根廷、巴西、印尼、土耳其和南非等国家，转进情况较为稳定的国家。尽管这对机构投资者或那些持有特定国家ETF基金的投资者来说并不困难，但对个别投资者而言却十分困难。

投资人不妨考虑未受到货币危机或美联储行动影响的前沿(Frontier)国家。

举例而言，iShares MSCI明晟前沿100EFT基金(FM.P)，有81%的投资在非洲和中东市场，只有13%投资亚洲新兴市场，以及4%在拉丁美洲市场。今年至2月7日止已上涨1.4%，去年则大涨近24%。该档基金年度收取的费用为0.79%。

**如何看待市场波动**

如果要避开麻烦，就要提前调整投资组合避险。

“脆弱五国”--印度、印尼、巴西、土耳其和南非之所以易受冲击，是因为存在过多的经济和政治问题。芝加哥Zacks Investments的上市交易基金(ETF)研究主管Neena Mishra认为，你可能需要细心地挑选。

Mishra认为，受困最深的国家经常帐赤字与国内生产总值(GDP)之比，以及短期外债与外汇储备比率都很高，“就是说，这些国家依赖外国资本，因此容易受到美联储缩减购债计划的冲击。”

不过，并非所有新兴市场国家都这样。也有一些国家经济前景健康，值得持有。Mishra喜欢那些“宏观经济基本面稳健，汇率紧盯(美元)，与发达市场关联度较低的国家。”这类国家包括海湾国家、墨西哥、韩国、台湾和越南。

投资者容易忍不住挑选发展中国家的最佳组合，如果从资产组合中剔除麻烦最大的国家会不会更实际一些？可能不会，因为新兴市场指数基金目前可能波动过大，但这可能是短期现象。

一个既投资发达市场也投资新兴市场的全球基金可能会满足需求。美国先锋集团(Vanguard Group)整体全球股票指数上市交易基金(Total World Stock IndexETF)(VT.P)的投资组合中多数是大公司，仅有约8%的资产投资于非洲、亚洲和拉丁美洲等发展中国家。

虽然该基金今年截至2月7日累计下跌了3%，但去年则上涨了23%，年费用为0.19%。该基金持有一些全球知名公司的部位，包括苹果(AAPL.O)、雀巢NESN.VX和汇丰控股(HSBA.L)，这些公司在全球都有业务。

另一个应对新兴市场不确定性的方法，是把它视为长期投资者做投资的成本并接受它。不要针对某一国家或地区大举买入，如果你现在能够承担风险，可以投资各洲资产。

今年全球或新兴市场基金波动加剧恐怕在所难免。把投资组合中的外国曝险降至不超过20%，或干脆承受风险并长期持有，或许能减轻这方面的担忧。(完)

(编译 戴素萍/李春喜 审校 艾茂林/许娜)

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