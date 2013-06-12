新兴汇市震荡形势或令美联储在缩减宽松措施上三思

2013年6月11日，雅加达一个电子显示器上显示的印尼盾与各国货币的汇率。 REUTERS/Enny Nuraheni

路透伦敦6月12日 - 若新兴汇市震荡情势升温，造成投资人全面外逃，美国联邦储备委员会(美联储/FED)在决定何时放缓宽松政策上可能面临新的头痛问题。

在所有影响美联储政策的明显因素下--国内通胀、失业青年、长期失业、时好时坏的信贷情况和银行稳定性--讨论土耳其、南非和韩国等市场震荡看来是有些离题。

但自2000年以来美国和新兴经济体的联系日深，意味着美国货币政策和地球另一端货币挤兑的关联性可能比许多人认为的还要高。

透过持有美国公债作为资本缓冲的新兴经济体若再次出现金融震撼，可能会让美联储退出量化宽松的形势更显复杂。

“在许多先前的新兴市场危机中，尽管美联储是造成撤资的起因，但联储都会被迫采行进一步宽松措施来加以因应，”纽约梅隆银行的策略师Simon Derrick称。

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**相互保证(金融)毁灭**

为了避免再度经历1990年代晚期持续投资冻结的打击，亚洲及全球许多国家纷纷建立起庞大的现金缓冲，作为防范未来出现外国融资“急停”之用。

过去10年，为了追逐更高成长及收益，西方国家数以万亿(兆)美元计的投资流入新兴经济体，而中国在全球经济舞台迅速崛起的表现，也带动大宗商品的一波“超级景气周期”。

新兴国家央行为了阻止本币快速升值，而买进美元、欧元、及其他硬通货，结果累积了约7.2兆美元的外汇储备。自2004年以来，流入新兴市场的民间资本估计达8兆美元，两个数字形成对照。

国际货币基金组织(IMF)估计，这些外汇储备有六成以上是以美元持有，美元部位约达4.4兆美元。IMF的调查认为，其中至少80%--也就是3.5兆美元--是投入最高评级的美国债券，多数为美国公债。

根据这些计算，光是中国就持有约1.6兆美国债券，其余则遍布于亚洲、俄罗斯、中东及拉丁美洲。

这个看似稳定的结构，10年前被德意志银行分析师称之为“第二代布雷顿森林协定”，而前美国财长萨默斯则在几年后称之为“相互保证金融毁灭”。

但是，除了在2008/09年曾短暂推升美元的金融危机之外，这些庞大的外汇储备尚未真正遭遇过考验。

如果新兴货币兑美元这波又急又深的跌势愈演愈烈，这些外汇储备极有可能将必须予以出脱，用于稳定市场。根据美联储的指标，新兴货币在短短三周时间内已经逆转今年初的升幅。

如果新兴国家要动用外汇储备，或许就得出售美国公债，这可能加剧美国长期利率升势，进一步推高美元，而使得冲击效果更加放大。

美联储能够忍受吗？镜头拉回到1990年代，当时的美联储主席格林斯潘在1997年决定升息，被一些人指责是导致新兴市场陷入危机的祸首，在1998年危机恶化时，美联储政策大转弯，降息三次，尽管当时亚洲金融风暴对美国经济的实质影响不大，而且美股泡沫持续膨胀。

接下格林斯潘棒子的贝南克会如法炮制吗？抑或是至少会有所行动，把放慢量化宽松的讨论声浪压下，以免出现不利经济成长的美债收益率劲升局面？

相关事件的发展关连还存在许多不确定性。由于新兴国家已经不再像1990年代那样实施固定汇率紧盯制度，或许动用外汇储备的速度不会那样快，而是让较具弹性的汇率机制承受冲击，坐享贸易条件改善所带来的竞争力提升。

即将卸任的俄罗斯央行总裁伊格纳季耶夫(Sergei Ignatyev)上周说道，“关键是我们现在几乎是浮动汇率，而且接近自由浮动。”

话虽如此，就像波兰一样，在2008/09年信贷危机高峰时，俄罗斯被迫动用大量外汇储备，规模是整体外汇储备的五分之一到三分之一。

其他人认为，光是许多新兴国家拥有大量外汇储备缓冲的事实，就足以阻止资本外逃。德意志银行研究主管Markus Jaeger指出，中国、韩国及俄罗斯仍有小量的经常帐盈余，而且短期债务不到外汇储备的50%。

此外，美联储或许会觉得，美国经济已经强劲到足以承受公债收益率急升的一些打击，而决定还是缩减宽松措施。

但新兴市场危机是出了名的容易失控，主要是因为投资人担心流动性偏低，无法在合理价位卖出证券资产。这迫使许多人提前退场，先求自保。

如果发生这种情况，爆发恐慌情绪的潜在威胁可能会迫使各国采取应对措施，美联储或最终也会被拖下水。(完)

(编译 王冠中/蔡美珍; 审校 高琦/侯向明/石冠兰)

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