《热点透视》如何避免坐困新兴市场债的陷阱？

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Martin Hutchinson 编译 张若琪

路透纽约8月13日 - 有些投资问题容易预测。例如外国资金会累积贸易逆差，但当资金枯竭时则会招来麻烦。根据汤森路透数据，2014年上半年新兴市场主权及机构债券发行规模达到680亿美元，较上年同期激增39%；因此这方面的考量目前意义特别重大。

投资人可能迅速转变。据摩根大通，在2008-2009年危机期间，新兴市场债券发行量在一年内腰斩；交易量则减少三分之一。资金骤然抽手可能造成的结果包括进口紧缩、大幅衰退、货币贬值和贷款违约。

这样的前景应会使目前购买债券的部分投资人感到害怕，比如塞内加尔和肯尼亚经常帐赤字就节节高升，根据国际货币基金组织(IMF)，两国2014年经常帐赤字和国内生产总值(GDP)之比料逾7%。随着MSCI明晟新兴市场指数过去一年涨升近12%，股票投资者可能也想知道，当资金凯歌骤停时会出现什么后果。

明智的投资人将寻找经常帐为盈余的国家，因受资金撤离的影响可能较小。信贷艰难可能也将影响贸易流动，因此，几乎完全依赖石油或其他大宗商品出口的国家，国际收支或迅速出现恶化。

那么清单上有那些国家？除开那些除了石油、几乎没有别的东西可出口的经济体，IMF列出15个2014和2015年料可录得经常帐盈余的国家。中国和俄罗斯都在这份清单上，但中国可能出现的坏帐问题及俄罗斯的政治戏码，降低了这两国的吸引力。

乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、越南和玻利维亚的治理极差。加彭、特立尼达和多巴哥(千里达及多巴哥)高度仰赖大宗商品。克罗地亚(克罗埃西亚)的经常帐盈余只是因为该国长期处于衰退。

因此可能抵抗危机的剩下六个国家：马来西亚、菲律宾、尼泊尔、匈牙利、奈及利亚和赞比亚。这些国家增长前景不错，经常帐都有盈余，而且都没有大量的昂贵债务资本。投资人应姑且可在这些市场一试身手。(完)

(编译 张若琪 审校 张荻)

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