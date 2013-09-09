本币贬值有利出口 但无法推动新兴市场迅速改善

路透伦敦9月6日 - 最近币值疲软的新兴货币可能很快开始提振本国出口，但在很多人看来，那只能缓解输入型通胀带来的更大冲击，并削弱稳定汇价所需的高利率的影响。

从印度卢比到巴西雷亚尔等货币今年迄今已贬值12-20%不等，在此期间的市场振荡，导致股指大幅下挫，投资者纷纷逃离新兴市场。

在这些贬值的货币中，决策者看到他们的国家脱困的希望。

如果中国、美国和欧元区经济保持复苏势头，对新兴市场出口的需求也会持续，这样一来，可推测印度和土耳其等国庞大的经常帐赤字将会缩窄。

“(印度卢比)贬值利好印度经济，因为这将提高我们的出口竞争力，并抑制进口，”印度总理辛格上周在卢比兑美元创下纪录新低时表示。

他讲的也许没错。经济教科书上说，货币贬值20%后，随之而来的就是一波出口盛况，因为营收以美元计的企业，其本地劳动成本和投入成本也跟着降低20%。而这正是1997-2002年经济危机后带动新兴市场改变的因素。

但这次情况有点儿复杂--特别是油价仍然高企，而许多经济体的主要成长动力是来自信贷遽增，尤其是在那些经常帐呈现赤字的国家。

在一些新兴经济市场，货币贬值的效应已经开始渗透到出口业--Capital Economics 说，拉丁美洲出口在今年上半年平均萎缩0.9%之后，7月出口已较上年同期上升2.2%。

南非7月出口跳增超过10%，而8月前三周雷亚尔走软之际，巴西农业出口强劲走扬。

但包括高盛及摩根士丹利等多家投行均大幅下修今明两年新兴市场成长预估，反映出他们对出口带动的成长反弹能够延续到何种程度并不乐观。

“货币贬值肯定有助于本国出口业。问题是汇市和债市的变化要比经常帐赤字快很多，”美银美林的东欧、中东及非洲地区(EEMEA)分析师David Hauner说。

“我认为，最终要到今年底才能见到好转迹象。”

**出口需求与国内需求**

采购经理人指数(PMI)数据明确显示，中国、日本和西方国家经济活动升温，这可以让新兴经济体从中受益。

瑞银分析师称，从历史上看，上述情况有助于新兴经济体。瑞银研究显示，新兴市场的出口与发达国家的PMI联系更紧密。

浏览新兴市场出口与美国PMI图表，请点选 link.reuters.com/zyp82v

浏览新兴市场货币汇率图表，请点选 link.reuters.com/jus35t

浏览亚洲出口图表，请点选 link.reuters.com/vyk92t

但瑞银的新兴市场债务与货币策略主管Bhanu Baweja指出，最近美国的进口需求基本上是新兴国家不能供应的。美国是新兴市场制造商的最大市场，但近来美国的进口需求主要与页岩气生产相关的重型机械和运输相关。

此外，由于经济复苏缓慢，普通的美国和欧洲工人几乎没有新增消费能力。美国和英国官方数据显示，以定值美元计算，美国每周收入中值自1995年来仅增加6%，而英国去年实际薪资持平于2002年水准。

那些收紧政策以保卫本币币值的新兴国家，不大可能出现出口引领的经济复苏。因为这些国家的举措推高借款成本，可能抑制国内信贷和消费者需求。

Baweja指出，在2008年金融危机过后，信贷而非出口，成为许多国家的主要成长推手，如今这正面临威胁。

“随着美国利率上升，新兴国家的利率同样上升，尽管出口可能回升，但内需将会放缓，相比之下第二种动能的影响可能较大，”他表示。

“出口反弹的力道不太可能强到足以抵销新兴市场内需下滑的影响。”

**双刃剑**

原油或许是改变的关键。汇价贬值意谓着工厂的元件和原物料进口成本增加，削弱了出口竞争优势。

以土耳其为例，该国几乎所有能源都仰赖进口，美国银行/美林计算，里拉每贬值10%，通胀将提高15-20%。他们并称，因此未来几个月有很大部分的价格竞争力被通胀所抵销。

印度卢比两年来逐步贬值，但出口也几乎没有提高。再者，加上对大量的燃料补贴，造成卢比兑美元每贬值1卢比，估计印度政府的补贴负担就会增加800亿卢比。

“汇价贬值是把双刃剑，”汇丰全球资产管理策略主管Philip Poole表示。

“以印度这类的经济体为例，进口相对没有弹性，当原油进口成本提高时，会对预算和通胀造成冲击，进而对经济成长带来不利影响。”(完)

(编译 白云/李婷仪/杜明霞/戴素萍 审校 高琦/侯向明)

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