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国际财经 | 2014年 2月 12日 星期三 08:00 BJT

新兴市场资金外流情况可能持续一段时间--欧央行委员

路透伦敦2月11日 -欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁周二表示，资金撤出新兴市场的情况可能会持续一段时间，但他指出欧元区在这动荡情况中仍保有韧性。

“新兴市场出现新的问题，资本外流情形可能会持续一段时间，”利卡宁透过视讯向英国上议院伦敦听证会称。

“有外部曝险的国家可能受到影响，可能会有些下档风险，”他说。“至于欧元区，我认为在这风暴中具有相当的韧性。”(完)

(编译 王冠中; 审校 于春红)

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