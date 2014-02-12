新兴市场资金外流情况可能持续一段时间--欧央行委员

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透伦敦2月11日 -欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁周二表示，资金撤出新兴市场的情况可能会持续一段时间，但他指出欧元区在这动荡情况中仍保有韧性。
“新兴市场出现新的问题，资本外流情形可能会持续一段时间，”利卡宁透过视讯向英国上议院伦敦听证会称。
“有外部曝险的国家可能受到影响，可能会有些下档风险，”他说。“至于欧元区，我认为在这风暴中具有相当的韧性。”(完)
(编译 王冠中; 审校 于春红)
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路透首尔4月19日 - 韩国起亚汽车副董事长Lee Hyong-keun周三对媒体表示，该公司将“很快”宣布在印度建立首个工厂的计划。
周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，当时已经淡化了特朗普的表态。而在周三出刊更为详尽的访谈内容中，他直接排除了有关特朗普试图压低美元汇率的想法，称“绝对没有，绝对没有。”