分析：新兴市场股市反弹 但仍受欧元区形势钳制

2011年1月9日在安曼拍到的图片。 REUTERS/Ali Jarekji

路透伦敦7月4日电---过去一个月里,对全球前景更加乐观的看法,让高风险的新兴市场股市经历了暴风般的上涨,不过它们仍然摆脱不了与欧元区攸息相关的命运.

在新兴经济体和发达经济体日益相互依存之际,中国的经济增长前景以及伊朗紧张局势对油价的影响也都是主要风险.中国是俄罗斯和巴西等新兴经济体的大宗商品出口对象.

自从6月初对希腊撙节派会赢得选举的信心升温以来,新兴股市就出现大涨;这种选举结果驱散了希腊退出欧元区的威胁,也鼓励投资者寻求高风险高回报.

上周末,市场又得到新的提振.欧盟峰会取得的进展让投资者喜出望外.

"新兴市场在很大程度上受到欧洲情势发展所制约."经纪商Exotix的分析师Gabriel Sterne称.

"这多未因个别国家状况而有所区别,而是受到欧元危机的影响."

由於新兴市场流动性较低,当投资人决定买或卖时,价格波动会比发达市场来得高.这些投资决定经常主要取决於其在金融市场筹资的容易度和成本高低.

当发达国家利率普遍偏低之际,新兴国家债券市场所提供较高的收益就特别有吸引力.

部分新兴经济体(尤其是巴西)曾抱怨,投资人输出主要国家央行挹注的便宜资金,使得新兴国家面临通胀的风险和荣枯周期.

指标新兴股市指数.MSCIEF过去一个月跳涨,并触及六周高位,仅仅自上周四起涨幅就达6%.

在过去几天里,发达市场.MIWO00000PUS也劲扬,但涨幅较小为4%.而欧洲银行股.SX7P则上涨近6%,他们在新兴市场通常会设有子公司.

一些表现最强劲的股市是曾在2011年挫跌的市场,如肯尼亚.NSE20是今年表现最出色的前沿市场(或欠发达新兴市场),埃及.EGX30则成为涨幅最大的新兴市场.

在2003年和2010年期间,新兴市场大多表现优於发达市场,但自去年初以来,他们首当其冲地在全球经济危机中遭受重挫.

浏览2010年以来新兴市场和发达国家股市表现对比的图表,请点击:(link.reuters.com/tud38s)

浏览MSCI明晟新兴市场指数2012年表现的图表,请点击:(link.reuters.com/weh36s)

浏览俄罗斯股市表现与布兰特原油价格的图表,请点击:(link.reuters.com/wad47s)

尽管投资者重点关注四大金砖国家(巴西、俄罗斯、印度和中国),但他们今年沦为表现最差的股市之一,关键就在於外界调降对中国经济成长的预期.

大宗商品出口国巴西已大幅调降经济成长预估,且印度录得创纪录的经常账赤字.

俄罗斯最近几周也苦於油价下跌,但过去数日俄罗斯股市.IRTS大涨10%,因其与俄罗斯石油出口价格有强烈关联性.

伊朗石油本周起开始遭受欧盟制裁,市场担忧伊朗对此的反应,促使油价升破每桶100美元.

这类忧虑其至可能更胜於中国成长减弱对石油出口商的冲击效应.

"油价失去的地缘政治风险溢价,在未来几年势必会涨回来,可能导致油价在2013年创下纪录高位,"Religare Capital Markets的中东及北非分析师Emad Mostaque说.

欧元区危机远未结束,路透调查上月访问28位分析师当中,仍有12位预估希腊会离开欧元区.

尤其是新兴欧洲,其与欧元区贸易及银行业的关联更是密切.

不过,土耳其和俄罗斯等新兴市场的民营企业体质相对强劲,可望吸引那些厌倦欧元区银行及企业风险的投资人.

有些国家一度因其欧元区成员的身分而被视为"低风险",如今却面临信贷评级下修,导致其在债市上的吸引力看来不若其他新兴市场.

"我们发现资产配置出现结构性改变,从成熟债市转向新兴国家债券,"霸菱资产管理公司新兴市场债券主管Thanasis Petronikolos说."你可以从新兴市场获得更高的报酬率."

如果市场开始趋平,则以往不分标准买卖新兴市场资产的做法,可能会被更为慎重的方式取而代之,进而权衡投资个别新兴经济体的利弊得失.(完)

--编译 程琳/张若琪/肖群英/李婷仪;审校 龚芳

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