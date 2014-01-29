新兴市场大跌和美联储收紧政策伤及外汇利差交易

图为面值10元的土耳其里拉，摄于2014年1月28日。 REUTERS/Murad Sezer

路透伦敦/纽约1月28日 -新兴市场大跌可能会赶走现存的很多利差交易投资者，他们原本是为了追逐更高收益而来到新兴市场。这一变化应会提振美元、日圆和瑞郎等流动性更强的货币。

部分投资者担心美国联邦储备委员会(美联储/FED)缩减刺激措施的力度可能强于预期。而且，随着发达经济体复苏，英国等大国央行可能也将收紧政策，这意味着曾经作为新兴市场投资来源的超廉价资金供应即将划上句号。

2008年全球爆发金融危机后，大国央行将利率降至接近零的水平，并通过大规模购债向经济注入大量流动性，约有4万亿(兆)美元流入新兴市场。

投资者涌入了利差交易--借入低收益货币来购买高收益货币，以实现更高回报。中国带领全球复苏，推动投资者卖出美元、日圆和瑞郎，买入新兴市场货币，以及澳元等发达经济体的高收益货币。美国、日本和瑞士的央行都已将利率降至接近零的水平。

过去几个月的时间里，这类交易一直呈下降趋势，特别是从去年5月美联储主席贝南克暗示可能开始缩减购债计划后。美联储自1月起正式展开这一行动。

花旗10国集团(G10)货币策略部主管Steven Englander称，其部分客户担心美联储调升短期利息的时间早于预期。这会推高美国公债收益率，并降低美元作为利差交易融资货币的魅力。

“如果美联储收紧政策的速度要快于预估，那无疑是一场灾难，”他说。

迹象显示中国经济正在放缓，并且阿根廷、土耳其和乌克兰等新兴国家出现危机，让投资者加快退出利差交易。这些情况让人们担心新兴市场可能重蹈1990年代的覆辙，再度发生新兴市场接连崩溃的景象。

收益率较高的发达经济体货币下挫。澳元触及三年半低位；另一利差交易的投资目标加元则跌至四年低点。

美国商品期货交易委员会(CFTC)报告称，1月21日止当周，投机客将澳元兑美元看空押注增至去年9月初以来高点。与此对比鲜明的是，2009-2012年间投机客持有巨量看多仓位。

投机客甚至做空流动性较强的墨西哥披索，这是9月中以来首次。

德意志银行(Deutsche Bank)的一项外汇利差交易指数也反映了市场人气恶化。该指数自去年4月高点以来已经下滑逾8%，仅仅上周就下跌近2.5%。

“全球多个新兴市场国家状况日益紧张，这开始对所有资产品种产生重大影响，”RBC Capital分析师George Davis称，“需要特别指出的是给外汇利差交易造成的连带损害。”

**撤离利差交易**

根据卡斯商学院(Cass Business School)2012年底发布的一份研究报告，过去30年利差交易为投资者带来了5%的年回报率。

在寻求更高回报的短线投资者、投机客和银行中，利差交易是常见策略。不过美联储决定缩减经济刺激计划，让回报率受到冲击。随着土耳其和阿根廷等国货币的跌势加速，许多投资者也从利差交易中撤离。

如果目标货币下跌，那么来自利差交易的获利也会很快烟消云散。例如土耳其里拉兑美元，从12月17日迄今已经大跌了超过15%。

到目前为止，鲜有迹象表明新兴市场的动荡将会外溢到发达市场。而在1997和1998年时，这类状况曾经发生过。

Oppenheimer Funds旗下Currency Opportunities Fund基金管理人Alessiode Longis表示，投资者先前已经解除了很多押注，所以不会导致1990年代的市场风暴重现。

在本周的会议上，美联储不太可能因为新兴市场动荡而暂停缩减购债。然而，不确定因素已经造成市场波动性跳升，限制了风险交易的需求。

投资者也担心中国经济成长前景恶化和该国银行业问题。本周中国当局设法避免了一支5亿美元投资信托违约。

“大量作空任何主要货币，都是非常危险的。”Cambridge Mercantile Group外汇策略部主管Karl Schamotta说。(完)

(编译 朱晓军/洪曦; 审校 徐文焰/张涛)

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