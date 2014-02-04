路透里约热内卢/伦敦2月3日 -新兴市场股市周一延续两周以来的跌势，中国及美国经济数据疲弱给股市构成压力。而南非及土耳其决策者浇熄国内升息预期之后，两国货币均走软。

中国制造业1月增速放缓至六个月低位，服务业成长也放缓至五年低点，引发市场担心中国对大宗商品需求将减少，将损及许多开发中国家的成长前景，使其经常帐赤字恶化。

美国1月制造业活动大幅放缓，新订单创下33年来最大降幅；12月建筑支出仅小幅上升，显示经济少了部分动能。

不过市场成交比平常少，因包括中国在内，许多亚洲市场因农历新年休市。墨西哥市场也因公共假期休市。

拉美货币也下滑，巴西雷亚尔兑美元收低1%，墨西哥披索在海外市场下跌1.3%。(完)