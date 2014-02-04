亚洲股市持稳但日股表现突出 美元重拾动能
路透东京5月1日 - 亚洲股市周一开局摆脱疲态并持稳，日本股市在乐观业绩的推动下表现突出；美元重拾动能，因美国政府可能避免关门。
路透里约热内卢/伦敦2月3日 -新兴市场股市周一延续两周以来的跌势，中国及美国经济数据疲弱给股市构成压力。而南非及土耳其决策者浇熄国内升息预期之后，两国货币均走软。
中国制造业1月增速放缓至六个月低位，服务业成长也放缓至五年低点，引发市场担心中国对大宗商品需求将减少，将损及许多开发中国家的成长前景，使其经常帐赤字恶化。
美国1月制造业活动大幅放缓，新订单创下33年来最大降幅；12月建筑支出仅小幅上升，显示经济少了部分动能。
不过市场成交比平常少，因包括中国在内，许多亚洲市场因农历新年休市。墨西哥市场也因公共假期休市。
拉美货币也下滑，巴西雷亚尔兑美元收低1%，墨西哥披索在海外市场下跌1.3%。(完)
(编译 李婷仪 审校 戴素萍)
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路透华盛顿4月28日 - 美国总统特朗普周五签署一项行政令，将海上石油和天然气钻探活动扩大至此前一直禁止钻探的区域；此举意味着美国国内油气产量将提高，但由于对海上开采的需求疲弱，此举可能达不到预想效果。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。