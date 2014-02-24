新兴市场跌宕余波仍在推动汇市交易量逐浪升高

图中分别为欧元和俄罗斯卢布纸币。 REUTERS/Maxim Shemetov

路透伦敦2月21日 -交易商和官员表示，2月守住了1月窜高的交易量，因新兴市场货币抛售仍在支撑对于更具流动性的主要币种的需求。

持续联系结算银行(CLS Bank)数据显示，1月日均交易量较12月增逾20%，达到5.3万亿(兆)美元，因资金从新兴市场外流至美元、欧元和日圆等流动性更高的币种。

在交易量升高的情况下，券商毅联汇业(ICAP)IAP.L电子交易平台及其主要竞争对手汤森路透(TRI.N)每日外汇交易量均出现类似暴涨。1月份两交易平台的现汇成交量双双增长逾20%。

本月以来这一趋势表明可能守住这些水位。

EBS一位高层官员对路透表示，2月交易量还没有显示出下滑的迹象。虽然有迹象显示，对新兴市场货币的抛售速度已经较1月底有所放缓。

“对我们来说，虽然市场波动性不高，但2月成交量保持良好，而且我们的新兴市场产品以及无本金交割远期外汇(NDF)甚至录得创纪录的交易量。”EBS货币策略规划主管Darryl Hooker表示。

主权财富基金等很多杠杆和长期投资者用NDF对冲流动性较低的新兴市场货币和资产。

“交易员没有离开市场，反而有新的交易方加入。我们的俄罗斯卢布产品交易量稳定，接近纪录水准并得以保持。而且美元/人民币也保持良好的交易量。”Hooker补充说。

俄罗斯卢布兑欧元已经触及纪录低位，人民币兑美元本周在境内市场则触及近三个月最低。离岸人民币兑美元跌至10月初来最低水准。

去年5月开始，新兴市场资产一直遭到抛售，因市场预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)缩减货币刺激措施将拉高美国资产收益率，使其更具吸引力。

这促使寻求更高收益的投资者撤离近些年涌入新兴市场的投资浪潮，从而导致这些市场的货币大幅下挫。

许多新兴市场货币如俄罗斯卢布、土耳其里拉、乌克兰格里夫纳(Ukrainianhryvnia)及南非兰特，均因为政治经济困境等自身问题进一步受到打压。这已经使得投资者紧张不安。

**安全第一**

交易商和分析师表示，新兴市场抛售潮支撑了对发达市场资产的需求。

一欧系银行驻伦敦的交易员称，不管是债券还是股票，对欧洲资产的需求重燃，带动欧元的交投。另外，欧洲银行业正在稳步削减对新兴市场的风险头寸，也让欧元焕发光彩。

“新兴市场撤离的资金正流向发达市场，”德国商业银行外汇策略师Peter Kinsella表示。其并称，汇市仍有一些不错的流动性，不像迈入去年底时成交量下滑的情况。

“我们见到的情况是，10国集团(G10)货币的交易方向呈现一面倒，即有成长性便有需求，像是英镑，或着某种程度来说，欧元和美元亦然。”

G10货币包括欧元、美元、日圆和瑞郎等在内的主要货币，这些货币都有极佳的流动性。其中日圆和瑞郎向来被视为金融市场震荡或全球经济成长出现疑虑时的避险货币。

EBS的Hooker证实，在他的交易平台上，新兴市场货币一但遭抛售，流动性更好的货币交易量便会增加。

“日本散户青睐中国人民币/日圆，且在EBS一直有不错的交易量。也有愈来愈多的客户探听欧元/人民币。我们已经为应对这些货币对的市场动能出现变化做好了万全准备，”他并称。(完)

(编译 石冠兰/杜明霞/王兴亚/戴素萍 审校 汪洋/孙茉莉/徐文焰)

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