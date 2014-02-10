1月新兴市场企业活动成长速度降至四个月低位--汇丰调查

路透伦敦2月10日 - 周一公布的一份调查显示，新兴市场企业活动扩张速度降到四个月最慢水平，被金砖国家服务业低迷所拖累。

1月汇丰新兴市场制造业和服务业综合指数为51.4，连续第二个月下跌，保在2013年平均值51.7下方，且远低于上年同期的64.1。

不过，该指数仍然高于50的荣枯分水岭。

基于对17个国家大约8,000家企业的采购经理人的调查数据，汇丰调查显示一部分新兴经济体的制造业和出口有复苏迹象，但中国制造业指数跌至50的分水岭下方，巴西制造业成长放慢，俄罗斯和印尼的生产亦下滑。

印度、波兰、台湾和墨西哥的成长势头较强。

汇丰表示，金砖国家1月服务业活动增速跌至六个月低位。印度和巴西均出现下跌，而中国与俄罗斯成长率疲弱。

汇丰新兴市场研究部门全球主管Pablo Goldberg表示，数据显示新兴经济体的复苏模式相差明显。

“那些情况较好的发展中国家，因发达市场回暖而受益，出现了明显的周期性复苏，其中有墨西哥、波兰和捷克。”Goldberg说。

“相反，土耳其、巴西、俄罗斯和印尼的PMI增长速度下降。这些国家的外部平衡恶化，阻碍其放松货币政策或迫使其收紧政策。”

最近几周已有数个新兴国家央行收紧货币政策，例如土耳其、印度、南非和巴西，预料还会有更多央行跟进，这将严重影响经济成长。

汇丰表示，虽然通胀压力减缓，但本币币值下滑增加了部分制造商的成本。例如，由于里拉贬值至纪录低位，土耳其企业投入物价涨幅创下将近三年来最大。

未来产出指数在12月跌至六个月低点之后，在1月回升。该指数系追踪企业对12个月内的活动预期。

不过制造业信心触及10个月高位，而服务业却降至纪录低点。

汇丰指数是根据Markit所汇编的数据计算出来的。(完)

(编译 洪曦/李婷仪 审校 张涛)

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