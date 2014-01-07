12月新兴市场企业活动扩张速度放缓--汇丰调查

路透伦敦1月7日 - 周二公布的一份调查显示，12月新兴市场企业活动扩张速度放缓，主要受服务业增长放缓的拖累。

12月汇丰新兴市场制造业和服务业综合指数从11月的52.1降至51.6。50为荣枯分水岭。

汇丰控股分析师Murat Ulgen称，“印度服务业继续表现不振；中国服务业增长速度骤降。新兴市场活力不如之前--增长速度比不上2009-10年复苏开始阶段。”

调查显示，印度服务业产出指数连续第六个月低于50；而中国12月服务业指数为50.9，是2011年8月以来最低。

汇丰12月产出展望指数降至六个月低位，昭示制造业和服务业景气降温。

汇丰调查17个国家的约8,000家企业的采购经理来收集数据，指数计算使用Markit提供的数据。(完)

(编译 田建华; 审校 高琦)

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