香港《经济日报》：新兴国走资 欧日受累拟放水

中国经济信心进一步上升 欧元引人关注--FXTM富拓
国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
（2月7日社评）
欧洲央行昨晚议息后宣布指标利率维持在0.25厘。欧央行虽暂不减息，惟该行再减息，或推出新一轮长期再融资操作放水，仅时间问题。除欧央行外，日本央行再加码放水救经济的机会，亦正上升，此因美国储局退市除掀新兴市场走资潮，欧洲与日本这对难兄难弟亦如坐针毡。
热钱急撤出新兴国后，未明显流向美元，反涌向欧元与日圆避险。欧元兑美元汇价昨晚在欧央行议息后又再急弹1%，较去年中低位升逾6%；日圆更在拆仓潮下，其汇价由上月底约1美元兑104日圆，近期飙至101。
惟欧元与日圆趋强，打击其出口竞争力，恐令仍疲乏难兴的欧、日经济，复苏倍难。
且新兴国经济遭走资潮挫伤，势削弱其投资与消费。惟不少欧、日产品以新兴国作主要出口市场，新兴国买家需求若减，作为卖家的欧、日经济势受牵连。
况且，新兴国走资重创股市，欧洲股市从年初至今已累跌近3%，同期日股更泻近13%。欧、日央行原冀藉放水推高股市，制造财富效应谷经济，惟欧、日股市回吐，财富效应消减，无疑进一步削弱欧、日复苏动力。
货币升值、经济无力，亦倍添欧、日步向通缩的阴霾。通缩阴影若挥之不散，势损欧、日消费与投资，加剧其再陷衰退的风险。
故市场虽注视美国储局，在4月底或6月中的议息会议后，会否因新兴国走资潮而减慢退市步伐。惟相比美国，经济体质更弱的欧、日正受更大冲击，未来一两个月内或要抢先美国，加码放水。日央行昨已放风，表明必要时会扩大货币刺激政策，以撑经济。
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国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
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虽说兵不厌诈，但在应对一个核武国家的军事行动之中，竟然使出低级的诈骗伎俩，甚或有可能是自己摆了一个大乌龙，恐怕后果并非「不战而屈人之兵」，反而是弄巧成拙，俨然搬起石头砸自己的脚。说的是美国的所谓「三舰会师」朝鲜半岛，原来一切子虚乌有，流于「斋讲」天花龙凤。