新兴市场卖压已近尽头--基金经理

调查：欧洲基金经理谨慎看待美国股票 青睐新兴市场资产
路透伦敦4月28日 - 因对美国税改计划心存疑虑，而且股市大涨后估值昂贵，欧洲基金经理4月对北美股票态度谨慎，而选举日程繁忙亦降低欧元区资产的魅力。
路透墨西哥城2月19日 - 坦伯顿(Templeton)新兴市场基金经理人莫比尔斯(Mark Mobius)周三在墨西哥表示，全球新兴市场卖压正接近尽头。目前他正巡访拉丁美洲市场。
莫比尔斯指出，相较于发达经济体，新兴市场的经济成长仍比较高，外汇储备增加，且整体债务相对于国内生产总值(GDP)之比则较低。
“我认为市场正开始了解到，他们走得太快了。”莫比尔斯周三在墨西哥城一场记者会中表示。
“我们正接近这场出走潮的尽头。”
莫比尔斯也警告称，尽管新兴市场的整体公共和民间债务仍低，但他看到了南非和墨西哥消费者债务在上升。
他赞扬墨西哥总统Enrique Pena Nieto推动国会完成从能源到电信的全面经济改革，称投资人正屏息以待新法的实施。
“我们访问的每个人对墨西哥都兴致浓厚，因为那里有石油。你访查的每家油企都希望到这儿来。”他说。
墨西哥是全球第10大产油国。
然而专攻股票的莫比尔斯表示，墨西哥企业个股并非全面都有买进的吸引力。
“我们的确认为部分股票有点贵了，因此这个市场真的是个择股而进的市场。”他称。(完)
(编译 张若琪 审校 戴素萍)
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