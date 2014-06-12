《热点透视》时局有利但新兴市场仍放缓 流动性真正趋紧时表现堪忧

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
路透伦敦6月11日 (撰稿 Ian Campbell 编译 石冠兰) - 去年形势对新兴市场不利，今年这些市场的增长有所放慢。其实今年的形势在很大程度上已经非常有利。随着全球市场明显平静下来，新的流动资金再度涌入。所以说，新兴市场目前的疲弱成长状况，就成为下一阶段融资环境真正趋紧的恶兆。
正如世界银行最新公布的全球经济展望报告中所阐明的，全球经济的整体形势远说不上有多好。此次预估比1月时有所调降，对今年全球经济增长预期从3.2%降为2.8%。发展中经济体的国内生产总值(GDP)增速从5.3%调降至4.8%。世行预计新兴经济体增长率到2015年将升至5.4%，这可能过于乐观了。
新兴经济体失去增长势头的背后有着多重因素。世行谈到东亚时指出，“多年来信贷推动经济扩张”的时期结束。但一年前伯南克提到的一个词肯定产生了影响。时任美联储主席的伯南克谈到减s资本流开始掉头离开。货币币值走贬，资产市场暴跌，商品价格也下滑，出口受创。
然而，今年新兴经济体受惠于全球市场难以理解的极度平静。明晟MSCI新兴市场股指涨至2013年5月以来最高。新兴市场债券也在走高。据汤森路透CRB指数，商品价格今年迄今已上涨9%，提振了出口获利。
换言之，去年新兴经济体遭受的紧缩如今大多都已反转。然而经济增长却仍疲弱。
发达经济体预计增长升温将带来助益。但新兴经济体仍有诸多顾虑。全球流动性收紧程度远超去年，这是持续性的风险。
伯南克的那个词固然起到了坏作用。而投资者还没有怎么考虑的还有，一旦这些国家不得不面对全球利率升高的现实，将会发生什么。(完)
(译文审校 徐文焰)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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