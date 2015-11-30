焦点：新兴市场基金寻求摆脱传统指数的束缚 以抓住个别机会

2015年10月16日在印度拍到的广告牌。 REUTERS/Shailesh Andrade

路透伦敦11月29日 - 新兴市场基金经理正寻求摆脱传统指标指数的束缚，期望利用更灵活的方式来抓住不同国家和板块表现各异所蕴藏的赚钱机会。

这些投资者面临两难境地，从MSCI明晟新兴市场股指可见一斑。该股指.MSCIEF今年迄今累计下挫逾12%，主要受累于巴西和中国等大型新兴股市走低。但与此同时，较小的新兴市场--匈牙利.BUX则上涨约30%。

同样，在债市，俄罗斯卢布债券今年回报率达20%，而受巴西和南非市场主导的基本新兴债券指数则录得两位数跌幅。

因此，基金经理不禁想要根据各国情况来分别对待各国资产，不再谨遵传统指数，甚至干脆弃用这些指数。

例如，Columbia Threadneedle对旗下债券组合逐渐采取“无限制(go anywhere)”的投资策略，因为新兴与发达经济体之间的界线已愈发模糊。

“因此，不再是‘我想投资新兴市场’这种状况，我们只是努力寻找确定有价值的资产，”该公司首席投资官Mark Burgess最近在路透全球投资展望峰会上称。

根据汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)数据，即便带着新兴市场的名头，自2013年以来欧洲至少成立了14家跨资产和“混合型”新兴市场基金，以满足投资者对提升投资灵活性的需求。

这些基金允许经理人投资于新兴股市、本国和硬通货债券、以及公司债，以获取最佳回报。因此，一家俄罗斯超市的股票可能与一家印度银行的美元债券可能都在投资组合之内。

霸菱资产管理首席投资官Ken Lambden表示，业内“不依赖指标”(benchmark agnostic)的投资倾向在增强。

霸菱不再严格依照指标权重投资，而只是侧重购买自己想要的股票，这可能意味着避开部分通常主导新兴市场指数的一些国有企业。“如果用这种方式投资，而又很在意指标，就没有任何意义，”Lambden在峰会上表示。

“不依赖指标”的投资方式对于要应对中国在新兴市场股指比重日益增大的投资者尤其有用。

**拥挤交易**

尽管如此，很多人还是认为基准指标依然有用武之地，尤其是因为机构投资者需要用它们来评估资产管理者的表现。但是主动型基金经理偏离基准指标的程度通常会受制于投资者的授权。一般这会用所谓的“追踪误差”来衡量。

“这是行业特点，主要受指数驱动，一些客户希望追踪误差很低，”标准人寿投资的新兴市场固定收益负责人Richard House称。

而这会让那些希望大显身手的资产管理人士被束缚手脚。

对传统的市值加权指数的诟病之一是，它们会鼓励投资者购买那些业已上涨的资产，参与创造泡沫的过程。例如印度股市已经成为拥挤交易，在多数新兴市场股票投资组合中仓位已经过高。

指数提供商MSCI明晟表示，愿意提供定制的指数以满足特定客户的需求，并且还可以根据不同因素和主题提供加权方式不同的基准指标。

**欠债最多的国家占权重最大**

债券投资者也纷纷质疑指数的构造方式--通常一个国家发债越多，在摩根大通等机构编制的债券指标中权重也就越大，譬如在新兴市场货币计价债券指数中，巴西的权重占到10%，墨西哥的信用虽然更好，却只有6%的权重。

为解决这个问题，Lombard Odier Investment Managers(LOIM)在自己的债券指数中采用了公共债务比率、财政赤字、社会失衡情况以及经济规模等要素。

在LOIM新兴市场本币计价债券指数中，巴西、土耳其、马来西亚和南非所占的权重要低于市场普遍采用的摩根大通GBI-EM指数。LOIM还将中国和印度纳入指数，而这两个国家不包含在GBI-EM指数中。

LOIM指数今年截止10月底的表现比GBI-EM指数好将近5个百分点，但追踪误差高达4%。

“主动型投资经理人的追踪误差平均为1.5-2.5%，2.5%就是非常极端的情况了，”LOIM全球策略师Salman Ahmed说，“但看一下新兴市场本币计价债券的整体波动情况就会发现，追踪误差是平均水平的五到六倍。”

其它投资管理公司，比如SLI's House，用一项指数来划分投资机会集合，但在硬通货计价债券指数所涉及的60个国家中，仅投资约一半国家的债券。

“如果其他人也这么看，那么对于主权风险的定价会更加有效得多，”他说。“我认为，如果不是为了必须匹配某项指数，很多人也许不会选择看多俄罗斯。”

2015年新兴市场股市表现图表： link.reuters.com/weh36s

(完)