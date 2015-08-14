《SAFT专栏》无论中国人民币贬值目的为何 新兴市场都难逃负面冲击

撰稿 James Saft；编译 王丽鑫/刘秀红/王颖

路透8月13日 - 无论中国让人民币贬值的目的是什么，新兴市场感觉到的几乎都是负面影响。

尽管中国央行称人民币没有理由继续贬值，但人民币兑美元周四连续第三天下跌。人民币先是贬值2%，然后继续下滑，期间当局有关让市场力量决定汇价的表态相互冲突，与同时中国对汇市实施干预，情况远未明了。

如果中国的主要目的是提高出口商的竞争力，那么这似乎将是人民币持续疲软的开端。如果中国是希望在不导致大量资本外流的情况下为进一步开放金融系统打下基础，那么其将会加强对汇率波动的管控。

这两种情况对新兴市场来说都不是很有利。

“即便在2015年8月11日之前，亚洲及其他新兴市场货币进一步贬值的理由就有很多。现在人民币看跌的前景将加剧这一趋势，”对冲基金SLJ Macro Partners的Stephen Jen和Joana Freire称。

人民币意外贬值之前，已有多种因素打压新兴市场，尤其是亚洲新兴市场。首先中国经济增速迅速放缓，削弱对海外原材料的需求。与此同时，中国贸易顺差大幅增长，暗示即便人民币汇率较高时，中国的贸易优势仍难以超越。

而且与此同时，可能更重要的是，金融市场迅速得出美国将很快升息的结论。这对于新兴市场而言是致命打击，不仅仅是因为很多新兴市场国家仰赖来自国外的资本流入，而且还因为，随着所投资资产风险级别的相对提升，新兴市场工具对全球资金成本变动的反应将更为激烈。

如此看来，目前新兴市场货币处于15年最低，而且其股市呈现熊市行情，也就不足为怪了。MSCI新兴市场指数.MSCIEF自4月以来跌幅几乎接近20%。

**利弊各半**

人民币贬值将有损中国进口商品如原材料或消费品等的购买力，而且在提升中国商品出口竞争力的同时，损及从巴西到泰国等一系列新兴经济体的出口商利益。自周二中国调降人民币中间价以来，大宗商品价格一路下滑，已确立熊市格局。

所以，如果中国还计划进行更多类似举措，新兴市场必将受到重击。其它新兴经济体显然也会想到仿效中国，实施以邻为壑的货币贬值。即便没有引发效仿，中国通过贬低人民币价值，也输出了通货紧缩。这种通缩将对全球经济造成冲击，新兴市场所受冲击可能尤为沉重，特别是有庞大美元计价债务的新兴经济体。

如果中国将人民币汇率大体维持在当前水平，情况可能会好一点；但除非资金不再想逃离中国，否则对新兴市场的帮助也不会太大。至少从一方面而言，人民币贬值举措似乎是对一年多来资本大量外流的回应；中国在国内经济走软的情况下大举投资海外，以寻求多元化。

中国要留神提防资本的持续外流演变为井喷。如果中国给外界造成人民币将大幅下挫的印象，是有这种可能的。这意味着中国将继续在开放金融市场方面缓慢前进，也许寄望于日后会有更好的时机。

如果中国还是想或多或少地掌控人民币，就需要动用一部分外汇储备来供应美元。但对新兴市场来说，问题在于流出中国的美元，要靠中国央行卖出或变现美国公债来融资。

美国公债对全球金融环境的好坏起着绝对作用。买进美债是全球借款人的福音，卖出美债则是全球借款人的噩耗。而中国要维持对人民币的控制，就要卖出美债。如果其他条件不变，中国卖出美债将导致利率上升，而最受伤将是新兴市场--它们总是最倒霉。

对于已经备受打击的新兴市场来说，今年年底之前日子不会好过。(完)

(编译 王丽鑫/刘秀红/王颖；审校 王洋/李婷仪/孙茉莉)

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