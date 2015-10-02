焦点：新兴市场今年资金净流入或为负值--IFF

路透伦敦10月1日 - 国际金融协会(IIF)周四表示，今年新兴市场的资金净流入或为负值，为1988年以来首次；今年流向新兴市场的外资较去年减少一半，而本地居民流出新兴市场的资金规模却十分庞大。

IIF报告称，2015年流向新兴市场的外资总规模料达5,480亿美元，去年为10,740亿美元；5,480亿美元的规模仅仅相当于发展中国家国内生产总值(GDP)的2%，低于2007年录得的近8%高位。

“外资流入下降主因是新兴市场增长速度不断放缓，特别是中国经济存在不确定性，而美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能最终加息的影响也依然令人担忧，”IIF称。

“这种放缓代表着2012年以来的某些趋势明显强化，因而当前局面看上去更像是一场持续的乾旱，而不是一个危机事件。”

新兴市场正经历着股汇债市场的暴跌。投资者纷纷撤出对股票和债券的投资，同时随着这些国家经济放缓，外商直接投资(FDI)也在缩水。

美银美林近期称，从新兴市场股市和债市流出的资金接近1,000亿美元。但IIF的数据比美银美林覆盖范围更广，将FDI、银行贷款以及投资组合流动也考虑在内。

这项报告系根据30个新兴经济体的数据所汇整而成。

IIF称，流入新兴市场的资金处于下滑，而当地居民资金外流速度却在加快，今年可能达到1.089万亿美元；这将使得新兴市场的外汇储备、汇率及资产价格普遍面临更大下行压力。

因此，根据IIF估算，今年净资本流出可能达到5,400亿美元，明年也仅会温和放缓至3,060亿美元。

资金外流给新兴货币造成沉重压力，特别是在中国8月安排人民币贬值之后。IIF指出，巴西、乌克兰及哥伦比亚等几国的货币贬值幅度，已超过25%，这是确认外部危机的门槛。

因此人们对新兴市场企业产生担心，这些企业在2008-09年全球危机后信贷成本低廉的几年里，曾大举以硬货币举债。

IIF官员Hung Tran对记者表示，非金融类的新兴市场企业债为27万亿美元，过去五年内的增幅相当于国内生产总值(GDP)的30%，他将这样的数字称作“惊人”。

“所有研究均表明，债务产生的速度对于债务质量以及危机发生的可能性，会起到关键作用。”

不过他预计，由于主权资产负债情况强于之前几次危机，因此现在的情况更像是一场长期经济成长放缓，而非突然大幅崩溃。(完)