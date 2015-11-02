分析：新兴市场债券下挫后 部分投资者大胆回归

2015年10月8日在印尼雅加达拍到的图片。 REUTERS/Beawiharta

路透纽约10月30日 - 过去两年，大宗商品的暴跌以及中国经济的放缓导致新兴市场债券大跌，但一些投资者现在又开始回归这一陷入困境的领域。

在过去数年货币贬值的大环境下，新兴市场的资本流入转为正值，而且像Eaton Vance和汇丰投资管理等投资者已开始加大对新兴市场的曝险头寸。

2014年夏季油价的大跌导致新兴市场能源出口国货币遭抛售。据汇丰投资管理估测，整体而言，新兴市场货币兑美元已较2011年所及的金融危机后峰值平均下跌30%。

此轮贬值为伺机逢低吸纳的投资者创造了机会。

“我们现在正处于货币走软为新兴市场债券带来上涨动力的重要关口，”Eaton Vance驻波士顿多元化固定收益联席总监Kathleen Gaffney称。

不过这一市场并不适合谨小慎微者。一些投资者虽在买进，但很清楚新兴市场资产进一步下跌的风险仍然较大。

一些瞅准价格契机的投资者青睐巴西、土耳其和墨西哥以本币计价格遭低估的债券。投资者指其中一些债券年回报率高达15%。

“天下没有免费的午餐，但至少冒险也会有回报。”汇丰投资管理驻纽约全球新兴市场债券投资主管Guillermo Ossés说道。

Ossés称，汇丰在这个夏季，买进了巴西、墨西哥、土耳其、南非、印尼以及哥伦比亚这些国家以本币计的债券。汇丰目前管理着规模为1,350亿美元的新兴市场资产。

上述这些国家的汇率已大幅贬值，有助于改善贸易收支。

例如，巴西雷亚尔在过去五年几乎已贬值近40%，在2015年大部分时间令经常帐赤字减少。

截至9月30日止12个月，巴西经常帐赤字较国内生产总值(GDP)的比例为4.18%，较截至5月止12个月约4.4%的比率为低。

Gaffney称，Eaton Vance增持墨西哥债券，并在建立巴西和印尼投资部位。她补充道，目前新兴市场债券在其债券基金中所占比重为15%。

**资金流入**

据国际金融协会(IIF)数据，投资者10月向新兴市场投资139亿美元，为6月以来首次月度资金净流入。

新兴市场债券总计吸引了77亿美元资金。

“在许多新兴市场国家，我们切入的水平非常低，人们甚至不需要大量好消息来变得更加乐观，”天利投资(Columbia Threadneedle Investments)新兴市场固定收益组资深投资组合经理Jim Carlen称。

天利投资负责固定收益的全球主管Jim Cielinski称，该公司看好墨西哥和印度等进行改革的国家，以及印尼等推出重大措施抑制政府支出的国家。天利投资管理着4,710亿美元资产。

据摩根士丹利新兴市场敞口指数，新兴市场本币债券10月亦吸引资金流入；该指数显示全球基金加码新兴市场债券。

这一数据显示，10月投资组合流入拉丁美洲本币债券的资金增加，但对中国、马来西亚和菲律宾等亚洲一些国家流入减少。

“新兴市场之间的差异将继续存在，”汇丰的Ossés称，“因为全球流动性紧张及大宗商品价格下跌，导致环境不太有利，并且造成了在强劲国家和疲弱国家之间存在差异。”

欲浏览2015年新兴市场外汇表现，请点选 link.reuters.com/map94w

欲浏览新兴市场资金流动显示出的活力迹象，请先点 link.reuters.com/fuz85w

(完)