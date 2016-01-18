焦点：新兴市场基金领头羊2016年准备艰苦作战

路透伦敦1月18日 - 投资于韩国、俄罗斯和中国股市的共同基金去年在新兴市场充当领头羊，但由于增长疲弱、市场剧烈震荡，因此2016年表现最佳的基金将面临考验。

投资者1月份已开始抛售新兴市场资产，将股价打压至六年半低点。油价LCOc1再跌20%也加大了产油国的压力。

这对2015年实现强力反弹的莫斯科股市来说是个挑战，该股市强劲反弹使专注于俄罗斯的股票基金回报率达到双位数水平。根据理柏的数据，有三家此类基金跻身排行榜前10。

“主要风险与油价相关，”TKB Investment Partners首席投资长Vladimir Tsuprov表示，该公司为位居第二的Parvest Equity Russia提供顾问服务。他说，若油价跌幅扩大，并进一步打压卢布，则可排除降息。

排行榜上位列第九的Neptune Russia & Greater Russia Fund副经理Thomas Smith预计，俄罗斯经济将再次萎缩，预算赤字将达到国内生产总值(GDP)的3%或更多。

在此一艰困环境下，Smith称非传统的出口行业例如科技股将会成为赢家。他掌管的基金2015年绩效突出，他将之归功于对电邮服务Mail.ru (MAILRq.L)及软件开发商Luxoft (LXFT.N)的投资。

Tsuprov也表示，Luxoft的持仓在2015年带来贡献，对Nord Gold (RTSD.F)及石油生产业者Surgutneftegas(SNGS.MM)的投资也带来回报，在卢布贬值的背景下，两家公司受惠于成本下滑。

但由于大宗商品价格大跌，Tsuprov也把焦点放在本地需求导向的公司，包括移动服务运营商MTS(MTSS.MM)，该公司股息收益率相当稳健。

相似的是，尽管韩国成长恶化、出口下滑，但景顺(Invesco)韩国股票型基金经理人Simon Jeong表示，该基金着重于投资拥有偏高国内市占率的韩国消费性个股，使其绩效名列同类型基金前茅。

有三档中国股票型基金安然度过2015年的上冲下洗，成为排行前十名的基金。排行榜的尾段则多是以投资巴西为主以及泛拉丁美洲基金；巴西经济受到贪腐丑闻、预算赤字高涨、以及高通胀等问题打击。

理柏全球新兴市场股票型基金的平均绩效为负9.5%。根据基金资金流动数据研究机构EPFR Global的初步数据，2015年约有692亿美元资金撤出新兴市场股票型基金。

**躲避危险**

对债券投资者而言，躲避危险与抓住今年走势大逆转的机会同等重要。今年走势可望逆转的市场主要是乌克兰和阿根廷。

“波动率很高，流动性不佳，全行业的基金表现都不好，”排名第二的标准人寿投资新兴市场债券基金经理Richard House指出。

理柏全球新兴市场债券基金的平均收益为负5.7%，地方货币基金损失最重。摩根大通本币主权债券指数在2015年下挫逾15%，而其中硬通货主权债券分项指数11EML和公司债指数.JPMCE指标的回报均略高于1%。

EPFR Global的数据显示，2015年全球新兴市场债券基金共流出大约326亿美元资金。

“地方市场基金已经遭遇了一段时期的资金外流，因为其表现糟糕，从而将影响到人们对未来的判断，”House说。

排名首位的M&G新兴市场债券基金的经理Claudia Calich表示，她取得优异投资业绩的秘诀是，把地方货币的曝险仓位控制在10%，同时避免持有一些因大宗商品价格下跌而受损的信用资产，如伊拉克资产。

标准人寿投资的House还说，在巴西或委内瑞拉等价格处于极端水平的市场，政治变动可能带来资产价格大涨。他举例说，市场可能会将巴西总统罗塞夫遭弹劾视为有利改革的正面进展。

不过Calich警告称，在巴西建筑业违约和部分大宗商品相关信用资产承压的情况下，2016年尾部风险依然较高。

“我们仍处于向商品价格下滑和融资成本上升的环境过渡的时期，”她说。“这一过程仍未结束，但估值正在改善。这不会是轻松的一年，但如果能恰当地管理风险，也能抓住一些机会。”(完)