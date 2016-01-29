投资者1月连续第七个月将资金撤出新兴市场

路透纽约1月28日 - 国际金融协会(IIF)周四称，1月流出新兴市场的资金达到36亿美元，为连续第七个月出现资金流出，因围绕全球增长低迷重燃的担忧令投资者对高风险资产的胃口下降。

IIF称，流出新兴市场股市的资金达到89亿美元，但有53亿美元资金流入新兴市场债市。

1月资金流出受投资者对中国经济增长放缓及人民币贬值的担忧驱动，但流出规模小于去年8月底市场大跌时的数量。

IIF称：“油价下跌，全球股市遭抛售，债券收益率之差扩大，以及波动率指数回升至25上方，这些都反映出金融市场出现又一轮避险，促使投资者将资金撤出新兴市场”。

1月有少量资金流入新兴市场债市，因市场预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年将推迟升息。

“近来的市场波动及美联储发出的温和信号促使市场参与者降低对美联储未来升息的预期，支撑资金流入新兴市场债市，”IIF还称。

从地区来看，流出亚洲新兴市场的资金最多，达43亿美元，但有42亿美元资金流入拉丁美洲。除拉丁美洲之外，所有地区均连续第三个月出现资本流出。(完)