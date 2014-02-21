新兴市场动荡驱动投资回流欧元区二线国家

《路透晚报》--4月26日
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* 新兴市场动荡推动投资者调整资产组合
* 此前撤离欧元区二线国家的投资者回归
* 欧元区增长前景改善，支撑对该地区资产的需求
* 西班牙和意大利债券成为主要受益者
路透伦敦2月20日 -南欧国家和曾经风光无限的新兴经济体命运发生了逆转，吸引全球基金抛弃新兴资产，回归两年前撤离的欧元区市场。
乌克兰暴乱升级以及尼日利亚央行总裁遭到停职的新闻，在周四打击了新兴市场资产。与此同时，一度被视为欧元区债务危机焦点的西班牙长期借款成本则大降至2008年以来低点。
“可能是在2013年底和2014年初，我们注意到资金离开新兴市场并进入欧元区二线国家，”富国银行旗下First International Advisors的常务董事Peter Wilson称。
Wilson的基金超配西班牙和意大利政府公债，近期还增持了较长期债券。他们坚信其收益率(殖利率)足以弥补风险。
欧元区的五个二线国家今年有望取得经济增长，结束多年的衰退以及巨额债务疑虑引发的资本逃离。这些国家包括西班牙、意大利、希腊、葡萄牙和爱尔兰。
2012年曾接受国际金主援助的爱尔兰，预期今年经济增长率将超过2%，堪比俄罗斯、巴西和土耳其的预期增速。
新兴市场出现的变化令人震惊。
这些地区的经济增长正在放缓，货币贬值且公债收益率攀升。包括俄罗斯和罗马尼亚等一些国家，不得不取消债券标售或者被迫支付更高的利率以吸引投资者，凸显投资者对新兴市场的信心减弱。
新兴和发达市场间的界线在危机中一度变得模糊，该次危机2008年首先爆发在美国，随后蔓延至欧元区。
不过当时一窝蜂涌向新兴市场的投资者回流，最近争先恐后地杀向欧元区二线市场。其中许多是北欧投资者，看中的是欧元区市场相对稳定。
据咨询机构EPFR Global数据，专门投资于葡萄牙、爱尔兰、意大利、希腊和西班牙债券及股票的基金，自2013年1月以来累计吸引超过120亿美元的净资金流入，估计占到总规模的15%左右。
其中至少有部分将来自新兴市场基金，据EPFR，2013年以来流出新兴市场的资金超过500亿美元。
Kames Capital投资经理Sandra Holdsworth称，在新兴市场遭抛下滑引发动荡之际，增持了意大利和西班牙的较长期公债。自今年伊始，她的基金一直超配意大利和西班牙公债。
欲浏览新兴市场及欧元区二线国家债券资金流动图表，请点击：
**追求投资回报**
花旗数据显示，上个月对评级较低欧元区债券的需求较前月增加两倍，其中以养老基金等长期投资者的需求为主。
Pioneer Investments曾加码新兴市场股票和债券三年，但去年减码。Pioneer的资产配置研究主管Monica Defend表示，从2013年底开始，该公司购入欧洲股票，包括西班牙和意大利的股票。
新兴市场股市今年已经下滑5%，债市回报则为持平或负数。而希腊、葡萄牙、爱尔兰和意大利股市今年上涨5-10%，不过西班牙股市因为对拉美曝险很高而几乎没有增长。
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欧元区债券的回报受到收益率大幅下滑的提振。爱尔兰和葡萄牙债券收益率较2011年纪录高位低逾10个百分点。西班牙债券回报率今年超过5%，表现亮眼。
意大利和西班牙的借款成本均处于八年低点，较2012年欧元区债务危机高峰期间减少一半。
因预期欧洲央行将在很长一段时间内维持超宽松货币政策，欧元区经济增长前景好转，投资者预计欧元区(股票和债券)市场进一步上涨。(完)
(编译 朱晓军/孙茉莉/杜明霞；审校 张涛/艾茂林)
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