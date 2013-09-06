新兴市场之痛成为G20峰会经济议题磋商焦点

2013年9月5日，俄罗斯总统普京在G20峰会首轮工作会议上致开幕词。 REUTERS/Sergei Karpukhin

* 仍有再度爆发严重危机的风险--普京

* 金砖国家担心美国政策的溢出效应

* 金砖国家设立1,000亿美元外汇储备池

* 新兴市场需要提振需求--美国

路透圣彼得堡9月5日 - 20国集团(G20)国家周四在努力达成共识，应对美国联邦储备委员会(美联储/FED)缩减刺激措施的预期所导致的市场动荡。

曾在2009年共同应对全球危机的G20，目前又面临着美国经济回升、欧洲经济滞后以及发展中国家经济遭遇美联储可能缩减购债计划造成的冲击。

俄罗斯总统普京对与会领导人说，“我们的主要任务是使全球经济恢复稳步且平衡的增长，而目前这个任务却尚未完成。”

领导人就提振就业和成长动议，以及采取措施应对国际逃税并加强金融监管达成协议。但关于市场再度动荡可能给新兴经济体造成最沉重打击的忧虑挥之不去。

普京说，“系统性风险，以及再度爆发严重危机的环境仍然存在。”

大国之间在叙利亚危机上的紧张关系给峰会蒙上了阴云。在讨论全球经济的传统议题后，各国领导人在晚宴上谈论的是安全问题。

普京没有采用准备好的讲稿，避免直接谈论美国货币政策带来的风险。但从此前新兴市场核心国家--金砖国家会议传递出的信息，矛头明显指向美国。

金砖国家宣布将创立1,000亿美元的外汇储备基金，用于抵御国际收支危机，但该机制的建立将需要一些时间。

“要最终实现货币政策的正常化，需要进行有效和谨慎的调整，并且经过清晰的沟通，”金砖国家在联合声明中称。

这一措辞反映了G20财长在7月莫斯科会议上的共识。俄罗斯副财长Sergei Storchak表示，所谓“溢出效应”的段落将在峰会闭幕公报中保持不变。

一位日本政府官员称，尽管财长们在晚宴时大量谈及美联储，但没有国家明确对其提出批评。

甚至新兴市场大国也传递出尖刻的信息。

中国和俄罗斯称，经济形势脆弱的国家，包括G20成员国印度在内，将需要采取措施让经济实现再平衡，不要指望对陷入麻烦的国家实施援助。

美国强调自己对经济增长做出的贡献，并表示，随着美国缩减扩张性政策，新兴经济体必须要做好自己的功课。

“新兴经济体将越来越需要依靠内需，”美国副国家安全顾问Ben Rhodes说。

**小心溢出影响**

美联储主席贝南克5月讲话加大该央行缩减购债的可能性时，引爆新兴市场货币、股票和债券抛售。

缩减购债的第一步有可能在这个月迈出--此举很大程度上得到美国经济复苏状况的支撑，但对依赖大量廉价美元流动性的全球金融体系来说，构成潜在的巨大冲击。

国际货币基金组织(IMF)在峰会召开前的新闻稿中表示，以美国为首的发达经济体将推动全球经济增长，而新兴经济体则因为美国收紧货币政策而面临放缓风险。

经常在国际舞台上保持沉默的中国，敦促美国“应小心相关溢出影响，要为维护全球金融市场稳定和全球经济稳步复苏做出贡献。”

中国副财长朱光耀敦促欧洲采取更多措施刺激经济增长。

“结构性问题远未解决，现在不是自高自大的时候，”朱光耀对记者表示。

在欧洲央行周四宣布维持利率不变后，德国首相梅克尔在会议间隙表示，必须在不引发经济动荡的情况下，逐步调整宽松的货币政策。

**债务承诺**

工业化国家累积的庞大债务负担也促使部分G20成员国减少举债。G20国家占全球产出的90%，占全球人口的三分之二。

“就在财政整顿和支持增长之间寻找最佳平衡的必要性达成共识，成为热点议题。”俄罗斯总统普京说道。

由德国率先提出的建立约束性债务承诺的设想被放弃，德国原本是想将这个承诺作为2010年加拿大峰会达成的减债目标的扩展内容。

作为减债动议拥护者的加拿大总理哈珀表示，不管怎样，他将寻求在2015年前实现预算平衡，同时努力促进投资和增长。

日本首相安倍晋三则在峰会上表示，根据他的促增长政策计划，日本将致力于同时实现经济增长和财政改革，但他未提及是否上调消费税的决定。

“日本同时实现经济增长和财政整顿尤为重要，因为我们国家的财政状况比其他国家严峻许多，”一位日本官员说安倍在会上这样表示。(完)

(编译/审校 侯向明/朱晓军/白云/张荻)

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