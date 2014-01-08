分析：新兴市场投资者面临充满政治地雷的一年

路透伦敦1月8日 -随着全球各大央行印钞的资金热潮在2014年逐渐退潮，新兴市场的投资人愈来愈对本土政治风险感到忧心忡忡，也很关心如何及早发现这些风险。

自从美国联邦储备理事会(美联储/FED)去年开始考虑缩减宽松措施之后，开发中经济体一路走来十分辛苦。全球宽松资金即将退场的因素，推升了美元及美国公债收益率(殖利率)，也促使欧美投资者纷纷回流母国，那些最依赖外国资本的国家则元气大伤。

新兴市场债券去年全年回报为负，是1998年以来仅有的第三次，而2013年的新兴市场股市则是三年来第二度出现负回报。

经过全球投资浪潮一番冲刷，新兴市场沙滩上危险的政治尖锐碎石或许随之现形。

被称为“脆弱五国”的土耳其、南非、印度、印尼及巴西是五个海外融资需求最高的新兴经济体，在自身经济动能迅速降温，而争夺资金的竞争益发激烈的情况下，这些国家的政治风险更加升高。

这五个国家今年都将举行大选，让各自既有的政治问题更趋复杂，土耳其的问题是贪污调查风波扩大，南非及巴西则是政治领袖人气下滑。

南非和印度今年举行国会选举，巴西及土耳其则是总统大选。印尼两项选举都有。事实上，今年有12个主要新兴市场国家都将举行选举。

“在2014年这一年，新兴市场特殊政治事件对回报的影响有可能大幅提高，”资产管理公司M&G Investments上周向客户指出。

“这些选举的到来，有可能短暂降低这些国家的资本净流入，”M&G列举出的因素包括当地资本可能外流、外资直接投资或证券投资延缓、以及汇率与债券对冲避险需求上升。

应付这些预定好的选举日程，可能还算是比较轻松的部分。过去四年来一些最重大的政治干扰因素都是来得非常突然，像是席卷中东与北非的阿拉伯之春运动，以及不久前的乌克兰街头抗议运动。

对于希望很早就能评估政治风险的投资人而言，某种预警系统或是评估表将是不可或缺的。

**“还款意愿”**

例如，全球最大的资产管理集团贝莱德每季发表的主权风险指数(BSRI)，目前按政府整体信誉对50个国家进行了排名。

该指数涵盖外部融资需求、财政政策及银行稳定性等领域，但在“还款意愿”项下也涉及到纯政治风险的要素。

本周这份名单纳入乌克兰和尼日利亚(奈及利亚)，两国整体分别排在第45和第39位。

然而其“还款意愿”评分远低于新兴国家的平均分数。例如，仅委内瑞拉的分数低于尼日利亚。

此外，贝莱德还强调风险评估中更加重视政治风险，特别是泰国和乌克兰近来出现的动荡；贝莱德称在汇编“还款意愿”时已加入一项额外的来源，以强化监测。

贝莱德上回在10月更新指数时，“脆弱五国”的这项指标全都亮起红灯。

因此组合投资人或许得保持警觉，以便能随时迅速撤出；但对于有实体投资的企业而言，这行得通吗？

对所谓的外商直接投资(FDI)而言，政治风险不仅有加税或支付风险，还包括资产可能被直接没收，以及因冲突或社会动荡对员工和厂房带来的威胁和库存损失。

传统上，这些FDI面临的风险得对当地有深入了解才能研判，抑或经由政府保险机构或特定政治风险机构评估。

但美国国家经济研究局(NBER)本周发表的研究显示，透过债市价格可建构政治风险预警评估标准，并对海外投资提供同样宝贵的指引。

这份由美国哥伦比亚大学、杜克大学、华盛顿大学及北卡罗莱纳大学四位美国经济学家撰写的报告显示，衡量政治风险的标准，确能对美国政府政治风险保险部门登记的索赔要求及主要不利新闻事件双双定义的风险事件，提供适当的预警。

此外，Geert Bekaert、Campbell Harvey、Christian Lundblad和Stephen Siegel这四位作者认为，可以利用一个主权债券利差的子集，排除掉市场流动性、经济趋势或全球市场趋势等非政治因素，来建构出一套实时的精确评断方法。

总的来说，他们认为新兴市场的主权债利差夸大了纯政治风险，高估了3.1个百分点。

但他们的结论仍相当令人瞩目，即对主要债券指数中的30个新兴国家来说，政治风险利差每上升1个百分点，就会导致FDI减少近12%，或平均约3.05亿美元。国家政策制订者和投资人对此均应引以为戒。(完)

(编译 蔡美珍/张若琪 审校 白云)

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