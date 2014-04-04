3月新兴市场产出增幅连续第四个月下降--汇丰调查

路透伦敦4月4日 - 周五发布的调查显示，3月新兴市场企业活动连续第四个月下降，四大经济体中有三国产出呈现萎缩。

3月汇丰新兴市场制造业及服务业综合指数降至50.3，上月则为51.1。50为景气荣枯分水岭。

3月指数低于2013年均值51.7及长期水准54.0，因四大新兴经济体中，中国、印度及俄罗斯等三国产出均呈现衰退。

这项对17国约8,000家企业采购经理人所作调查显示，中国连续第二个月下滑，印度跌入萎缩，而俄罗斯产出降幅则为2009年5月以来最大。

如此一来，3月新兴市场产出即在八个月来首度下滑，而服务业活动增速则为7月以来最低。

“新兴市场历经崎岖的阶段。发达市场需求不振，迄今均抑制出口。而当地政局的不确定性，可能也是原因之一，”汇丰亚洲经济研究部门主管Frederic Neumann表示。

印度、匈牙利及印尼等国本月均将举行选举，而土耳其上周末则举办众所瞩目的市政选举。围绕俄罗斯及乌克兰的地缘政治紧张局势，亦为东欧投下阴霾。

但Neumann指出，这波放缓之势归因为更深层的结构性问题，比如中国所进行的改革，在短期内即抑制经济成长及信贷渠道。

他补充道，“中国成长放缓之势正波及其他新兴市场，主要是那些仰赖大宗商品出口的国家。”

在大型经济体当中，只有巴西是项例外，该国制造业增长幅度为三个月来最高。

但巴西、俄罗斯、印度及中国等金砖四国上月制造业信心均降至低位，其中俄罗斯整体展望最差。而捷克、波兰及越南企业信心最强。

因制造业信心下滑，汇丰3月未来产出指数自上月的11个月高点下跌；该指数系追踪企业对12个月内的活动预期状况。

汇丰指数系根据Markit的数据计算而得出。(完)

(编译 龚芳; 审校 孙茉莉)

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