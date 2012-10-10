新兴市场第三季增长放缓 巴西和中国最显疲软--汇丰调查

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。
路透伦敦10月10日电---周三公布的调查显示,2012年第三季新兴市场经济增长普遍放缓,巴西和中国是主要的薄弱环节,印度、俄罗斯则呈现一些韧性.
第三季汇丰(HSBC)新兴市场指数(EMI)从第二季的53.2下滑至52.1,不过仍高於50的荣枯分水岭.该指数系根据18个新兴经济体的23项服务业和制造业采购经理人的调查.
调查显示,虽然制造业产出下降,但新兴经济体在服务业活动持续扩张的支撑下仍有增长,尽管增速为一年来最缓慢.
调查认为,巴西和中国增速落後印度和俄罗斯的趋势较第二季进一步加深,金砖四国增长步伐各异.
汇丰指出,发达国家需求疲软,令制造业产出下滑,调查的18个经济体中有11个新订单减少;与此同时,整体采购活动在近四年来首次下降.
"新兴经济体正受到发达国家困境的影响."汇丰负责中欧、东欧与撒哈拉以南非洲的首席经济分析师Murat Ulgen称.
中国第三季产出仅小幅增长,商品生产连续五季减少,巴西产出则大致持平.
相对之下,俄罗斯制造业展现韧性,产出成长创六季来最强劲表现,自2011年第一季以来首度超越该国的服务业.
调查显示,新兴市场服务业未来一年的乐观指标触及2005年以来最疲弱水准,与前一季呈强烈对比,当时服务供应商处於两年来最乐观状态.
纵观整个调查趋势,中国服务供应业者最不乐观;印度则最有信心.
该指数是根据研究公司Markit的数据计算得出.(完)
--编译 张若琪;审校 石冠兰
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--人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。
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