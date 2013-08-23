综述：新兴市场跌势恶化 未来料将困难重重

图为不同面值的印度卢比。 REUTERS/Vivek Prakash

路透伦敦8月22日 - 新兴市场周四再度承受沉重卖压，由于全球借贷成本上涨以及美国廉价现金供应减少，导致更多货币成为市场忧虑的牺牲品。

印度卢比和土耳其里拉兑美元均跌至历史新低，印尼卢比则大跌创四年新低，而此前逃脱近期暴跌厄运的墨西哥披索和韩元等货币目前也受到了冲击。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)发布的7月会议记录没有提供缩减购债时机的线索，因此市场仍旧预期联储将于9月开始缩减每月850亿美元的刺激措施。10年期美债收益率因此再度上涨。

“美债收益率将会走高--这显而易见--没人希望持有对美国货币政策高度敏感的新兴市场资产，”ING Investment Management新兴市场基金的投资策略分析师Maarten-Jan Bakkum表示。

随着美国公债收益率触及两年新高，越来越多的投资者抛售新兴资产。目前美债收益率较5月初水准高出约120个基点。

新兴股市连续第五日下跌，2013年迄今的跌势达到13%.MSCIEF。摩根大通新兴市场政府债券指数(GBI-EM index)下以新兴货币计价的债券亦被抛售，平均收益率为近7%，为逾两年高位。

由于本币加速贬值，一些新兴国家的央行被迫加大努力抑制本币跌势。

土耳其周四承诺将美元的出售规模增至3.5亿美元，此前该国货币里拉连续两日创纪录低点，但分析师认为有必要采取更多措施。土耳其股市.XU100跌逾2%，公债收益率则上涨。

“我们预计利率将进一步上升，甚至有可能召开紧急货币政策会议，”汇丰控股伊斯坦布尔分行的策略师Ali Cakiroglu说。

早前，印度卢比兑美元挫跌1.5%，在65下方再创纪录新低。本周迄今卢比的跌幅达到约5%。

印尼也遭遇新的挫折和资本外流，这引发来自惠誉的警告，后者称印尼和印度的政策管理可能影响两国的信用评级。

巴西周四在现货市场供应40亿美元，加大努力遏制本币的跌势。此前尽管央行斥资约300亿美元通过互换市场干预，但巴西雷亚尔还是大跌至五年低点附近。

南非兰特跌至四年新低。

**更多新兴市场遭遇打击**

ING的Bakkum表示，空头氛围已蔓延至印度、南非、土耳其、印尼和巴西以外的国家，这些国家因对于外国资本的依赖而受此遭遇打击。

他说：“迄今为止受到关注的这五个国家显然是受害者，他们需要外部资本以维持自身资金需求，但也存在对经济增速的担忧。”

“像泰国和墨西哥这样的国家，有强劲的资本流入和信贷增速，看似也是脆弱的，因他们经济增长的预期是建立在强劲资本流动假设之上的。”

从马来西亚得到的数据证实，新兴市场基本面恶化，显示经济增长放缓和经常帐盈余萎缩。这推低马币至三年低点。

泰铢也跌至三年低点，迫使泰国央行向市场承诺将在必要时行动。韩元则下滑至两周低位。

墨西哥披索周三也受卖盘打压，下跌2%。俄罗斯卢布兑欧元-美元一揽子货币跌至近四年低点，而数据显示俄罗斯央行8月卖出37亿美元。

分析师认为跌势尚未结束。过去十年里数以万亿(兆)计的美元流入新兴市场，而他们认为实际上仅有极少量撤走，暗示还将有更加巨额的流出。

汤森路透理柏(Lipper)数据显示，截止7月的三个月中，其跟踪的全球新兴股市基金净流出约80亿美元资金。这相当于基金管理总资产的不到2%。

该数据还显示，专业投资新兴市场美元债务的基金今年净流出10亿美元，而其总资产量为1,240亿美元。

“中长期来看，我们对新兴市场持正面看法。资金流入该类资产反映的是全球资产分配的一种结构变化，而非周期性变化，”霸菱资产管理新兴债务主管Thanasis Petronikolos表示。

“但是短期来看，还将会有更多波动。”

如欲查看2013年MSCI新兴市场指数表现，请点选(link.reuters.com/weh36s)(完)

(编译 朱晓军；审校 孙茉莉)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。