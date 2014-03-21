新兴市场股票基金过去一周净流出50亿美元--银行业者

亚股抹去稍早跌幅 因投资者逢低买入
路透香港4月20日 - 亚洲股市周四抹去稍早跌幅并小幅走高，因一些市场出现坚韧的迹象。与此同时，大宗商品价格持稳，特别是油价稳定，促使投资者逢低买入。
路透伦敦3月21日 - 周五来自EPFR Global的资料显示，过去一周投资人从新兴市场撤资近50亿美元，一家银行估计，过去一年新兴市场股票基金资金流出总额已达1,000亿美元。
根据资料显示，针对新兴市场的股票基金在3月19日止当周资金流出40.9亿美元，EPFR是在周四晚间将资料发布给客户。银行业者表示，这是新兴股市基金连续第21周净流出。
这波资金流出情况料将堪比2008年，根据摩根士丹利资料，过去12个月新兴股市基金已净流出近1,000亿美元，相当于管理资产(AUM)规模的近10%。
摩根士丹利指出，在雷曼兄弟破产之后的金融危机期间，新兴股市基金AUM缩减15%。
以个别国家而言，中国股票基金净流出20亿美元，为2008年1月以来单周最大流出纪录。
这项资料是在美国周四扩大制裁俄罗斯之前统计。因此未来一周资金流出情况可能进一步上升。
“投资人似乎忧心中国经济放缓对亚洲其他经济体及市场的连锁效应。(新兴欧洲)股票基金的净流出数量不大，但俄罗斯涉入克里米亚的高政治风险，可能会进一步促使投资人撤出俄罗斯股市，”巴克莱分析师在报告中指出.
新兴债市基金在前一周曾出现六个月来首次净流入，但最新一周再度净流出8.3亿美元。今年以来已净流出近120亿美元。
新兴市场与发达市场基金的资金进出情况持续两极化，过去一周发达股市基金净流入129.4亿美元。银行业者表示，美国基金净流入105.5亿美元。(完)
(编译 蔡美珍；审校 白云)
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