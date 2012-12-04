明年新兴市场股市将领跑--瑞银

路透上海12月4日电---知名投行瑞银UBSN.VX财富管理亚太区首席投资官浦永灏周二表示,基於全球经济明年可能继续复苏的判断,2013年新兴市场股市表现也许会好於发达市场,亚太区可高配韩国和香港H股.

对於明年全球主要市场的配置,他建议称,可高配美国和新兴市场,标配日本和欧洲市场,因为美国经济明年进一步复苏的可能性较大,欧元区经济几乎是零增长.

经济合作暨发展组织(OECD)近日在其半年度经济展望中预测,全球经济今年将增长2.9%,2013年料增长3.4%.其中美国经济明年将增长2.0%,今年预估增速1.8%.

浦永灏认为,按以往惯例,在全球经济向好的情况下,新兴市场表现将好於发达国家.而在亚太区域,韩国和H股因为估值相对较低,值得提高配置;南亚国家虽然今年表现较好,但估值相对已高,不建议继续增仓.

他解释称,明年若是中国经济进一步企稳,国内企业盈利复苏,H股估值显得有些低估;而韩国以芯片、电子产品和汽车等为主,被投资界视为反映全球复苏的领先指标.

泰国股指.SETI是今年以来亚太市场中表现最佳,累计涨幅约25%,周一收盘创下1996年4月以来最高.(完)

--发稿 林琦; 审校 曾祥进

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