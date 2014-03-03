新兴市场下个箭靶：俄罗斯、尼日利亚及双赤字国家

撰稿 Natsuko Waki 编译 张明钧/李婷仪

路透伦敦2月28日 -投资人正在留意哪些国家将成为新兴市场危机下的下个受害者，被点名的国家包括俄罗斯、尼日利亚、以及面临“双赤字”的经济体。

去年印度及印尼等五国因为对外部资本的需求殷切，投资人将之归类为“脆弱五国”(Fragile Five)，但现在市场关注的因素则不仅止于外部资本问题，接下来可能将目光瞄准商品出口国。

这是因为中国经济放缓削弱其对于商品的需求，侵蚀其硬通货储备，并使其国际收支转差。

丹麦丹斯克银行新兴市场研究主管Lars Christensen表示，“对脆弱五国的疑虑已经告一段落。这并未预示着未来的方向。印度及印尼的经常帐状况已经改善，而与中国的连结比与美国间的连结更为重要。”

“我们会把焦点放在商品出口国上。从这个观点来看，俄罗斯及尼日利亚肯定会面临压力。经济成长已经显着放缓，而俄罗斯央行的意向是要让卢布进一步贬值。”

俄罗斯外贸转弱，且资本外流，正使其国际收支面临压力，而该国高度仰赖原油及天然气出口，因此很容易受到外部的冲击。

国际收支的内容为一国与全球其他国家间的所有货币交易，当中包括贸易经常帐及包含投资资金流动的资本帐。

去年净流出俄罗斯的资本额高达627亿美元，经常帐盈余更是下滑逾五成，估计为330亿美元；外汇储备较一年前下滑逾7%至4,934亿美元，而央行每日在外汇市场耗费的资金达4亿美元。

俄罗斯央行预期经常帐盈余将在2016年之前消失。

Capital Economics新兴市场研究主管Neil Shearing表示，“俄罗斯有着严重的结构性问题，国际收支呈现赤字，而卢布需要贬值。”

卢布兑美元已经触及五年低点，兑欧元更是创下历史新低。

同为产油国之一的尼日利亚，2月24日为止的外汇储备降至406.8亿美元，较上年同期减少将近14%。因该国央行干预汇市以拉抬本币奈拉(naira)。尼日利亚总统上月下令央行总裁停职之后，奈拉今年跌幅一度将近5%。

尼日利亚今年的财政赤字与国内生产总值(GDP)之比预料将从2013年的1.85%升至1.9%，油价若下跌，可能让财政缺口在没有减支之下更形恶化。在2015年选举之前，想期待政府减支难上加难。

**双赤字俱乐部**

印尼和印度则获得投资者以行动回报。印尼自去年6月以来共升息175个基点，印度在1月意外升息。两国货币在2014年的跌幅均已抹去。

“新兴市场货币走势将更加分化。市场乐观认为政策动作将让脆弱五国起死回生。”瑞银的Manik Narain说。

摩根士丹利则是关注“双赤字俱乐部”，即南非、巴西、土耳其、印度、印尼和乌克兰，来自发达经济体的热钱涌进这些国家，加剧其内需过度成长，并导致薪资劲扬。

但巴西、印度和印尼已透过升息抑制内需和通胀压力，在达成内外均衡方面先声夺人。

土耳其在1月大举收紧政策，相形之下，仅温和升息50基点的南非最为落后。

这些国家都有选举将进行，政府更不容易实施敏感的撙节来改善财政赤字，使得货币几乎成了财政重新平衡过程中的单一力量。

“在南非，其他双赤字经济体也一样，如果财政政策和外部需求没有一起合作，光凭货币政策达成重新平衡将会负荷过大，”摩根士丹利分析师Joachim Fels和Philipp Erfurth写道。

“双赤字俱乐部国家币值大幅贬值，长期应有助于其外部重新达到均衡。”(完)

(译文审校 王冠中)

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