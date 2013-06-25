新兴市场几近全军覆没 但不乏潜在亮点

《路透晚报》--3月31日
美国总统特朗普周四发表推文称，美国不能再容忍大规模贸易逆差和就业岗位流失的状况，给下周中美两国元首会晤定下紧张基调。特朗普称，备受期待的全球最大两个经济体的领导人会晤“将是非常艰钜的”。预计这次会面还将涉及有关朝鲜和南海问题的分歧。中国外交部发言人陆慷未提供议程细节，但提及在促进双方贸易关系利益之际，需要观察大格局。
* 美国增长好转、大宗商品价格下跌令亚洲喜忧参半
* 投资者对菲律宾认可程度超过印尼和印度
* 中国存在变数，但悲观情绪有些过头
记者 Wayne Cole 编译 李春喜/王翔琼
路透悉尼6月25日 - 对亚洲新兴市场来说，当前一个贴切的说法可能是“全军覆没”。
急于退身的投资者不加选择地进行抛售，使从股票、债券到货币等新兴市场资产悉数遭受重创。
受中国股市大跌影响，MSCI新兴市场指数.MSCIEF周二连续第六日下跌，触及一年低点，跌幅为2009年初金融危机高峰时期以来所未见。
不过部分国家比其他国家更为成熟，其自身优势使其成为良好的长期投资目标，特别在当事实证明美国联邦储备委员会(美联储/FED)的经济复苏信心有先见之明之时。
“工业化程度相对较高的北亚将在全球经济循环中的下一个阶段受益，即在大宗商品价格较低的背景下，高科技产品出口需求增强，”巴克莱的分析师表示。
他们并称，资源产品价格降低，应当能帮助抑制通胀，给部分央行提供刺激政策的空间。
“而东南亚大宗商品出口国的收支平衡和投资将会恶化。”
最脆弱的是那些经常帐持续出现赤字的国家，主要包括印尼和印度。
印尼所依赖的大宗商品价格下跌，因为交易使用的美元汇价攀升。许多人认为这种趋势要持续几年才能结束。
由于通胀居高不下，印度的政策选择面受到限制，不过最新数据暗示，价格压力出现有益的缓解。政府改革裹足不前，也影响了境外投资者的信心，这也是印度卢比逼近纪录低点的原因之一。
相比之下，菲律宾总统阿基诺推进的改革赢得了投资者的赞扬，也帮助该国取得亚洲最快的增长速度。
菲律宾是电子产品供应链上的重要一环，如果美国消费者支出回升，菲律宾经济应当表现不错。
菲律宾的经常帐为盈余，今年稍早债信评级被上调为投资级，不过其国内市场规模较小且开放程度有限，使部分外资无法进入。
**外汇储备充裕**
菲律宾的外汇储备也起到了良好的缓冲作用。亚洲几乎所有的国家都具备该特征。马来西亚、泰国、印尼、韩国和菲律宾的外汇储备合计达8,330亿美元，是1997-1998年亚洲危机期间水平的10倍多。
计入中国和日本后，亚洲的整体外汇储备约为6.7万亿(兆)美元，与全球国内生产总值(GPD)相比具有一定分量。
瑞士信贷估算，全部主要亚洲国家的外汇储备至少是其短期外债风险敞口的两倍，能很好地缓冲资本外逃的影响。
新加坡亦是经常帐大幅盈余，外汇储备量大，出口结构也将因美国经济真正复苏而获益。
不过，新加坡债市也与美国债市高度相关，因而在近期美联储引发美国公债价格大跌时严重受创。
亚洲出现的状况还有，中国经济若更可持续地成长，北京显然可以容忍经济放缓。
美银美林在6月的基金经理调查中发现，中国经济硬着陆风险成为他们的最大顾虑，甚至排在欧元区解体风险之前。
这是一则令人胆颤心惊的讯息。该调查的受访者数量为248名，其总共管理7,080亿美元资产，并且调查是在中国货币市场资金吃紧，导致银行争抢资金的状况出现前所进行的。
不过即便是这样，也可能是一次机遇。
“今天市场中与普遍市况走势最相反的就是中国相关资产，”BofAML Global Research首席投资策略师Michael Hartnett称，“新兴市场股票和大宗商品配置偏低表明，市场对于中国冲击的布仓过了头。”(完)
(译文审校 艾茂林)
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