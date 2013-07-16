新兴市场风险上升 花旗业务布局迎考

2012年10月16日，纽交所看到的花旗标识。 REUTERS/Brendan McDermid

* 花旗在全球市场的布局和知名度远超过许多美国同业

* 执行长高沛德表示并未重新考虑新兴市场投资策略

路透7月16日 - 花旗(C.N)的获利增加，显示公司业务正稳步复苏，但它们新兴市场布局甚广，可能会抑制投资者的乐观看法，因为不少新兴经济体成长速度正在减缓。

过去两年，花旗营收增长有三分之二都来自新兴市场。它们在全球约100个国家设有分支，远超过多数其他美国同业，但同时意味着股东不熟悉的经济因素，也可能打击到它。

“假如这世界出了什么乱子，花旗很有可能在那里都有风险敞口，”Keefe, Bruyette & Woods分析师Fred Cannon表示。

欧美经济增长减速导致整体发展中国家的风险上升。今年迄今，MSCI明晟新兴市场股指.MSCIEF跌约12%，美国标准普尔500指数.SPX则涨约15%。

中国周一公布第二季经济较上年同期成长7.5%，扩张速度为过去10个季度以来第九季放慢，还可能波及到其他亚洲国家以及向中国出售资源的拉美国家。

部分增长疑虑已经开始反映在花旗财报中。

拉美零售银行信贷亏损大增51%至2.04亿美元。花旗还决定拨备更多资金来弥补拉美和亚洲等市场的贷款损失，一部分原因在于此地有更多企业借款方陷入财务困境。

花旗向墨西哥三大建筑商提供贷款就是遇到不可测风险的例子。Geo (GEOB.MX)、Urbi(URBI.MX)和Homex(HOMEX.MX)大手笔买进郊区土地，但墨西哥政府2月表示，更希望向在市区购屋者提供贷款。如今这几家公司都面临现金短缺和诉讼问题。

建筑商最终可能并无大碍，因为政府已经表态，他们手中的土地仍有资格获得补贴。花旗表示几乎所有的贷款均有担保，这些贷款的风险敞口仅约3亿美元。目前花旗正在关注事态进展。

**“面临挑战”的成长**

长期看好新兴市场的花旗集团首席执行官高沛德(Michael Corbat)承认，新兴市场目前的“成长面临挑战”。花旗上半年超过40%的营收来自发展中国家。

分析师认为花旗的股价反映了投资者看法，即花旗在发展中国家业务的风险在增加。从5月底到财报公布日之间，花旗股价下跌2.3%，而同期美股KBW银行股指数.BKX上涨4.7%。

可以肯定的是，投资者还没到恐慌的程度。花旗股价周一上涨近2%至51.81美元，当日稍早公布的第二季获利大增42%，因债券交易营业收入增长，且房价走强有助于不良抵押贷款减少。

花旗首席财务官John Gerspach表示，就算新兴市场整体年度成长率下滑到约4.7%，与今年增长率预计仅约2%的美国以及可能衰退的西欧相比，花旗仍继续看好新兴市场。

高沛德表示并未重新考虑重点投资新兴市场的宏观策略。这一点现任和前任执行长私下里均确认过。

资深金融分析师Charles Peabody本月稍早称，新兴市场的问题可能在两方面影响花旗：一方面是国家整体经济成长放缓，二则是当地政府为促进经济而降息，造成银行银行汇兑损失。

“只要新兴市场仍具成长前景，我就不会关切汇率风险，但成长正在减速，明显迫使当局宽松货币，从而带动汇率贬值，”Peabody表示。

换句话说，重点投资新兴市场的潜在风险一如既往的大，不过获得收益的机会正在减弱。

Peabody认为，新兴市场的成长率或许高于成熟市场，“但是从投资到回报的道路上充满风险。”(完)

(编译 李爽/朱晓军；审校 沈以文)

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