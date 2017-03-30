2016年新兴市场债券交易额增至5.167万亿美元--EMTA

路透纽约3月29日 - 对90个新兴市场国家的45家主要投资和商业银行调查显示，新兴市场债券交易额去年增加9%，至5.167万亿(兆)美元。

但新兴市场债券交易和投资业协会EMTA的调查还显示，2016年第四季债券交易额下降至1.132万亿美元，比2016年第三季减少18%，比2015年第四季则低2%。