焦点：2015年新兴市场发债规模骤降30% 明年恐进一步下滑

路透伦敦12月18日 - 由于巴西与俄罗斯的发行量枯竭，新兴市场今年的硬通货债券发行量减少近三分之一，而且随着美国升息进程的展开，明年发行量可能进一步下滑。

根据汤森路透数据，新兴市场截止12月11日的年度公债与公司债发行规模为3,420亿美元，共计498批次，远低于2014年通过742批次发行的4,920亿美元债券。

其中公司债占多数，共计390批次2,280亿美元，也不及去年的3,640亿美元。数据显示主权债发行量约为1,130亿美元，较2014年下降11.5%。

“两个最大的(发行)国家缺席改写了今年的市场格局，特别是公司债市场，”东方汇理资产管理公司的新兴市场债市主管Sergei Strigo说，意指巴西与俄罗斯。

西方对俄罗斯的制裁实际上切断了该国企业在国际债市融资的渠道。巴西国内的政治与经济动荡也令该国企业以诱人利率借款的难度加大；而标准普尔在9月将该国主权信用评级降至垃圾级别，则让问题更加严重。

中国企业是硬通货债券发行的最大来源，所发行的企业债达1,006亿美元，实际上无异于2014年。墨西哥与韩国分别以264亿与214亿美元分居二、三名。

有少数垃圾级前沿经济体，在大宗商品价格下跌的压力下也在发售债券。喀麦隆与安哥拉就是这类债券的初次发行者。

不过，在美国联邦储备委员会(美联储/FED)明年可能持续升息的情况下，全球借贷成本料将上升。美联储上周启动九年多以来的首度升息。

新兴市场经济前景疲弱也暗示资本支出与企业借贷下滑，因此融资需求将减少。

摩根大通预估，2016年主权与企业债发行量总计达3,030亿美元，预期巴西与俄罗斯发债将持续受抑，除非俄罗斯所受的制裁解除。

然而，法国兴业银行新兴市场主权信贷策略部门主管Regis Chatellier表示，因借贷成本降低且欧元升值风险不大，欧元计价债券发行量可望增加。他预计美元计价债券发行量将再度下滑。

“我预计主权债发行量约莫将有40%是以欧元发行，今年占比约为35%，去年约为27%，”Chatellier指出。

他同时预估，前沿市场国家将发行更多债券，因商品价格挫跌挤压政府财政。

“整体而言，他们的杠杆倍数多半不高，仍可相当轻松地到市场借钱，而他们的发债日程表相当长，因此短期内没有违约的风险，”他称。

受石油收入减少所苦，波湾国家借贷规模可能也会上扬。沙特阿拉伯若发行首批硬货币主权债券，则将成为最受人所瞩目的新入市者。(完)