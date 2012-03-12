新兴市场加入高派息大军

记者 Sujata Rao 编译 程琳/白云

路透伦敦3月9日电---寻找高红利股票的全球投资者都在走进新兴市场,一改他们对这些股票主要是成长型投资的看法.

这标志着该行业在世界范围内成熟过程中的又一个里程碑.

一场更大范围内的转变正在上演,而这股趋势正是其中一部分.在这场转变中,股票重新被塑造成孳生收益、提供回报的资产,这在美国公债收益率(殖利率)几乎为零、而全球股市股息收益率仍在3%左右的时期,是自然而然之事.

新兴市场股票并不是最近才进入逐利者的猎取范围,因发展中经济体的企业普遍倾向於用获利发展业务,而非派发给股东.因此人们感觉,投资新兴市场股票,赚取的是资本利得而非股利.

但过去一年新基金频出,恰好证明一场独特转变正在开始,转变的不光是投资者态度,还有新兴市场公司的股息政策.

汤森路透数据显示,新兴市场公司今年将拿出35%的留存收益派发股息.这比2000年高出三分之一,在南非或台湾,这一比例更是高达45-50%.

这将新兴市场股息收益率(股息/股价)推高到2.6%,略低於发达市场平均水准.在部分新兴市场,该比率甚至要高很多.

"人们正在意识到,其实可以从新兴市场获得非常不错的收益,这是过去正常情况下,你不会与收益联想到一起的市场."专门投资新兴市场的公司Charlemagne Capital股票收益基金经理Julian Mayo表示.

参阅股息收益率图表,请点击(link.reuters.com/nem96s)

参阅派息率图表,请点击(link.reuters.com/pyh96s)

一定程度而言,投资者一直都炒作交易新兴市场收益题材,不过是通过欧美上市公司来进行的.例如,消费品巨头宝洁(宝碱、P&G)(PG.N)的获利大多来自新兴市场,而过去50年该公司年年都会提高派息.

但是推动投资者分散收益来源的巨大催化剂,是2010年BP漏油事件.当时BP股价和对英国退休基金的派息率遭受重创,过於依赖单个市场获取收益的风险也一览无遗.

另一个忧虑在於,西方经济增长和消费者支出放缓,而许多行业都在着重削减债务.

目前,标准普尔500成分公司的获利和现金都处於纪录高位;但有一个不祥的兆头是,派息率降至历史低点,可能反映出公司经理对未来获利增长抱有怀疑.多数公司将股息视作对较长期状况的承诺,会根据前景展望来进行升降调整.

基金经理称,在这种环境下,新兴市场处於优势,这里的公司资本纪律有所改善,也更加理解通过例行派息讨股东开心的必要性.

讽刺的是,不久前还被视作缺点的汇率风险敞口,现在也被当成了优点.

近几年来,以印尼卢比或巴西雷亚尔发放的股息,被Symphony Financial Partners基金经理David Baran比作是"灌篮"交易,这种交易既可带来资本利得,又可带来汇率收益和股息收益.

Baran称:"如果你有能力管理包含多种货币的股息流,不管对不对冲,你都可以获得4.5%的股息收益率,并且得到正在升值的货币."

在较长期内,派息的股票比其他类型股票表现更佳.截至2012年2月的五年里,标普新兴市场高派息股票指数收益率高达35%,而更广泛的标普新兴市场指数收益率则为22%.

**政府政策**

最近公司提高股息也许亦因政府急於攫取国营企业的现金储备;在新兴股指成份企业中,大部分为国营企业.

俄罗斯最大的企业Gazprom(GAZP.MM)去年宣布将股息提高一倍至纪录高位,同时将资本支出减少40%,让投资者大感意外.此举主要受益者是拥有逾一半Gazprom股权的俄罗斯政府.

无独有偶,印度政府要求ONGC(ONGC.NS)和SAIL(SAIL.NS)等大型国营企业提高股息,因为政府在想方设法填补预算赤字.

这类国营实体以前常常是股息派发额最低的企业,而且多背负着挥霍浪费资本支出的恶名.遵照政府吩咐大幅提高股息,也许是不能长期为继的行为.

但许多这类公司将被私有化,因此急不可待表现出更亲股东的形象.

"政府仍是很多这类企业的大股东,政府需要现金履行社会责任,而愈来愈受青睐的创造资本方式是获得股息--这在波兰和俄罗斯已成为一股趋势,"Renaissance资产管理公司在报告中称.

"由於未来私有化计划已经拟好,可持续或者更高的股息水平指日可待."

**新兴市场走向成熟**

不管怎样,最大发展中经济体在全球投资组合中的地位日渐上升,而这些投资组合或许并不满足于资本增长.俄罗斯Gazprom、印度塔塔(TATA.NS)和巴西PetrobrasPCH.MZA的股票在全球广为交易和持有,并不是只有专攻新兴市场的投资者青睐它们.

"大家意识到很多新兴市场不再那麽新兴了,"Symphony的分析师Baran说."认为新兴市场不会派发股息,是1980年代的过时观点了."

更加看重股东当然是新兴市场企业走向成熟的表现之一,而且也促使投资者有必要改变投资策略.

"新兴市场题材没有结束,但已经有所不同.过去十年人们能从新兴市场获得的超高回报未来将不会再有了,"Somerset资本管理公司的新兴市场收入型基金经理Edward Lam说.

Lam称,未来几年新兴股市年涨幅将温和降至7-8%,这在发达市场是正常涨幅.

"这一重大转变意味着资本回报率增幅同样也不会再那麽高,如果想要回报,就需要考虑如何从股息收入方面着手.总的来说,新兴市场正走向成熟,"他补充称.(完)

--译文审校 龚芳

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