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路透中文国际短讯 | 2015年 11月 18日 星期三 15:25 BJT

安本预计2016年新兴市场反弹 股市回报率为两位数

安本资产管理周二称，明年新兴市场可能看到投资资金回流，其中股市回报率可达两位数，一改五年来表现落后于其它股市的局面。安本的首席投资官Anne Richards称，只要石油和美元有所稳定，就能看到上述反弹。明晟新兴市场股指今年料将录得两位数百分比跌幅，并将出现连续第三年下跌。2015年新兴股市的表现连续第五年不及发达国家股市。路透

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