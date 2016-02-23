新兴市场股市显露投降式抛售迹象--GMO

GMO新兴市场股市部门主管Arjun Divecha表示，在全球股市大跌之后，新兴市场股市目前显露投资者投降式抛售的迹象，这从长期而言应该会使其具有吸引力。他管理着74亿美元的资产。MSCI明晟新兴市场指数过去三个月下跌了12.1%，几乎是美国标准普尔500指数跌幅7.1%的两倍。路透