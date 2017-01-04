2016年新兴市场投资组合遭遇2008年以来最低流入--报告

路透1月3日 - 周二公布的一项报告显示，2016年流入新兴市场投资组合的资金流创下2008年以来最低，因全球令人意外的大事频传，使得投资人减少买入发展中国家资产。

国际金融协会(IIF)称，2016年非居民资金流入新兴市场总额下降至280亿美元，债券组合资金大量流出。

IIF称，12月投资组合资金外流总计达34亿美元，其中多数为债券组合，使得新兴市场资产在2016年录得全球金融危机以来最疲弱的流入。而全年流入的280亿美元，也比2010-2014年平均值低90%。

尤其自11月特朗普当选美国总统以来，新兴市场更是遭遇重创。

“没有单一的因素造成流入新兴市场的投资组合减少，”IIF在声明中称。“美国公债收益率上涨是主要原因；收益率上涨部分是受到特朗普贸易政策的通货再膨胀效应所致，亦可归因于美联储更加鹰派的做法。但是，包括土耳其和印度在内的一部分新兴国家发生的特殊事件，令其国内前景承压，加剧了投资组合外流。”

IIF曾报告称，特朗普胜选触发资金流向出现实质性逆转，导致该组织发出了自2005年首次发布报告以来时间最长的持续“逆转警示”。

新兴市场债券投资组合有338亿美元的资金流出，股票型基金流入规模为614亿美元。

中国的净资本流动是资金外流的主要驱动因素，预计全年外流金额在960亿美元。

流入土耳其的净资本规模最大，为370亿美元，紧随其后的是印度和墨西哥，分别为330亿美元和300亿美元。但是，2016年年内至今流入巴西和印度的净资本几乎不及2015年规模的一半。

IIF追踪流向八个国家的投资组合，其中包括印尼、印度、韩国、泰国、菲律宾、南非、巴西和匈牙利。(完)