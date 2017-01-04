2016年新兴市场投资组合遭遇2008年以来最低流入--报告

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透1月3日 - 周二公布的一项报告显示，2016年流入新兴市场投资组合的资金流创下2008年以来最低，因全球令人意外的大事频传，使得投资人减少买入发展中国家资产。
国际金融协会(IIF)称，2016年非居民资金流入新兴市场总额下降至280亿美元，债券组合资金大量流出。
IIF称，12月投资组合资金外流总计达34亿美元，其中多数为债券组合，使得新兴市场资产在2016年录得全球金融危机以来最疲弱的流入。而全年流入的280亿美元，也比2010-2014年平均值低90%。
尤其自11月特朗普当选美国总统以来，新兴市场更是遭遇重创。
“没有单一的因素造成流入新兴市场的投资组合减少，”IIF在声明中称。“美国公债收益率上涨是主要原因；收益率上涨部分是受到特朗普贸易政策的通货再膨胀效应所致，亦可归因于美联储更加鹰派的做法。但是，包括土耳其和印度在内的一部分新兴国家发生的特殊事件，令其国内前景承压，加剧了投资组合外流。”
IIF曾报告称，特朗普胜选触发资金流向出现实质性逆转，导致该组织发出了自2005年首次发布报告以来时间最长的持续“逆转警示”。
新兴市场债券投资组合有338亿美元的资金流出，股票型基金流入规模为614亿美元。
中国的净资本流动是资金外流的主要驱动因素，预计全年外流金额在960亿美元。
流入土耳其的净资本规模最大，为370亿美元，紧随其后的是印度和墨西哥，分别为330亿美元和300亿美元。但是，2016年年内至今流入巴西和印度的净资本几乎不及2015年规模的一半。
IIF追踪流向八个国家的投资组合，其中包括印尼、印度、韩国、泰国、菲律宾、南非、巴西和匈牙利。(完)
(编译 李婷仪/王琛；审校 王丽鑫/戴素萍)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”