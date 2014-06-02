分析：利差交易和政治因素推高新兴市场股市 但仍需留意预警信号

路透纽约5月30日 - 新兴市场股市在第二季差不多经历了一场重生，从之前12个月的极度欠佳表现中反弹，目前游弋在一年来高位附近，但分析师指出，预警信号正在亮个不停。

美元资金借贷成本较低让巴西和印度等主要新兴市场获益匪浅，投资者还冀望这些国家在选举后将迎来经济改革。目前这些市场的估值正处于历史低位。

然而，把低成本借入的美元兑换成传统意义上的高成长市场货币，也就是通常所说的利差交易，这种操作可能让投资者抱有不切实际的期望。

“我认为这一切并非都是经济成长带动，而是由于利差交易和改革因素的作用，或者说预期这些改革将带来的经济成长，”瑞银新兴市场股票策略师Geoff Dennis称。

“在我们看来，无论是经济成长还是获利成长方面，都没有证据显示新兴市场的成长形势正在趋好。”

随着指标美国10年期公债收益率(殖利率)触及11个月低点约2.42%，利差交易不断激增。美国的近零利率政策可能还会再维持一年，加上欧洲和日本的类似举措，均对新兴市场利好。

反映短现投资者兴趣的一个迹象是，商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，投机客持有的MSCI明晟新兴市场指数期货 1244042NNET 多仓触及纪录高位。根据汤森路透旗下理柏，目前新兴市场股票基金连续三个月出现资金流入。

印度指标股指 .BSESN 3月底上涨5.6%，今年迄今升14.4%，当重视工商业的新任印度总理莫迪近日胜选后，市场进一步扬升。

截止3月末时，巴西指标股指 .BVSP 还下跌2.1%，到现在今年已经上涨1.4%。巴西经济步履蹒跚，不过股市上涨是受10月大选前民意调查结果的推动。调查显示，现任总统迪尔玛·罗塞夫的领先优势缩窄，不过眼下选举被下个月要开幕的世界杯抢去风头。

“这本身就是个好消息，因为即便罗塞夫赢得选举，但不是压倒性优势，传达出的信息将是需要有所改变，”贝莱德 BLK.N 拉美股市资产组合经理Will Landers表示。

Landers青睐拉美银行股，尤其是巴西。他认为尽管近来上涨，未来一至两年，这些公司的股东权益报酬率(ROE)将会增长，这应当能保证股票估值提高。

浏览新兴市场与标普500指数估值对比图表，请点选：link.reuters.com/ceh79v

新兴市场股市 .MSCIEF 今年迄今已经上涨3.62%，美国指标股指标普500指数 .SPX 则上涨3.88%。不过不止一项指标显示，新兴市场股价仍然不高。

MSCI明晟新兴市场股指未来12个月的远期市盈率为9.97倍，低于10年均值10.80。相比之下，标普500指数的远期市盈率为15.4倍，10年均值为13.8。

美银美林分析师表示，投资者可能继续冒险，包括对新兴市场，因为波动仍然很低。不过他们认为，由于市场愈发质疑零利率政策，债市的涨势最终将会结束，这可能给新兴市场带来风险。

“我们仍坚持认为，夏季的融涨(melt-up)之后，秋季可能会大幅修正，”他们表示。

瑞银的Dennis认为，今年新兴市场股市可能上涨10%，但资金可能转入防御性市场，比如韩国、台湾、墨西哥、波兰和哥伦比亚。

纽约Brown Brothers Harriman的新兴市场策略全球主管Win Thin表示，部分反弹是对超卖做出的反应。

“基本原则就是，选择那些基本面强劲的国家，因为这不会是全面上涨，”他说。他还预测涨幅居前的股市可能会是新加坡、香港、中国、秘鲁和俄罗斯。(完)

(编译 王翔琼/李春喜; 审校 郑茵/戴素萍)

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