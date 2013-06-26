新兴市场个别国家出现系统性风险的概率达四成--瑞银证券

路透上海6月26日 - 国际知名投行--瑞银集团UBSN.VX旗下中国合资券商瑞银证券表示，在美元走强和美国经济复苏的情况下，对新兴市场经济基本面持谨慎态度，个别国家出现系统性风险的概率可能达四成，但亚太区出现大规模经济危机的概率不大。

瑞银证券财富管理亚太区首席投资总监浦永灏周三在出席媒体会上表示，瑞银近期刚把巴西降级，新兴市场在美元走强时会面临资金收紧，经济增长乏力的情况，因此对新兴市场抱有非常审慎的态度，需要观察其流动性帐户的恶化以及国内经济的情况，在资产配置里面没有高配新兴市场，总体来说是平配。

“如果其他地区出现金融危机，会对整个新兴市场的资产价格重新定价。像当年1994年墨西哥比索危机，所以新兴市场如果出现危机，所有新兴市场一定会受到冲击。”他表示。

而对美国经济复苏及QE形势判断，他认为关键是确认QE退出是否是建立在美国经济复苏的基础上。

“如果美国经济继续复苏，只要美国国债利率没有升到5%以上，股市还是有利的，但如果说美国经济由于退出，经济复苏不成立，那对股市就是极其负面的打击，像这个病人没好，这个药就断掉了，病会复发，这取决于投资布局对于经济的理解，你经济感觉是正常增长，那利率这样的水平还是能承受的。”他说。

基于对美国经济复苏的谨慎判断，他表示预期未来6个月美国10年期国债的收益率会在2.8%附近。指标10年期公债周三报2.5688%。

“一个（原因）是通胀，一个是美国经济复苏速度不会那么快……只是缓慢的改善，所以这两点看起来国债收益率2.8%是这样的考虑，当然也有可能错了。”他说。

至于中国，浦永灏认为，中国经济主要面临主要三大结构性问题：地方政府债务、房地产泡沫和产能过剩问题，看三中全会以后领导是否有明确的改革方案。

对于人民币的走势，瑞银同样谨慎对待。他认为，随着这几年高通胀、工资上升，其实人民币已经有点超支了，但会不会贬值呢？还是看人民银行的态度，因为一旦贬值造成大量资本外流也是负面因素，所以我们对前景比较谨慎。“我觉得升值不应该，贬值太危险。”

总体而言，对今年全球资产配置，浦永灏表示，对美国股票比较看好，因为美国经济仍在复苏过程中，房地产泡沫也没有那么明显，对日本股票目前也是高配，因为觉得日本QE市场愿意给他时间，看看有没有效果。

中国股票在4月份降到了平配，主要原因还是改革带来短期的不确定性，特别是经济增长可能放慢，周期性行业面临很大的挑战和困难，但对长期利好的网络、医疗、洁净能源、大众消费还是看好。（完）

(发稿 徐永 审校 屈桂娟)

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