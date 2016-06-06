路透专访：新兴市场仍然“不为人所爱”--安本执行长

路透柏林6月6日 - 安本资产管理公司执行长Martin Gilbert表示，尽管今年上涨，但新兴市场仍然“不为人所爱”，极少有投资者向这些市场投入新的资金。

在柏林召开的基金论坛(Fund Forum)会议的场边，Gilbert表示新兴市场今年上涨主要归功于投资者解除“空头”押注，并回补空头部位。

“这是没人爱的上涨，无人投入大量资金，”他说。

“唯一向我们基金投入资金的人，着眼于中长期考虑。”

新兴市场股票过去三个月上涨了10%以上。

展望未来，Gilbert表示这股涨势可能增强，但“非常缓慢”，因投资者仍然担心美国货币政策的影响等因素。

“如果你认为美国利率不会上升很快，那么新兴市场应该是不错的停泊标的，因为新兴市场货币已跌了很多。”

周五发布的数据显示，美国5月新增就业岗位为逾五年半来最少，令有关美国联邦储备委员会(FED/美联储)近期升息的预期降温。

除长期以来备受青睐但已较贵的印度资产之外，印尼和马来西亚、及泰国股市及本币债，都被Gilbert列为不错的投资机会。

Gilbert表示，世局仍很“脆弱”，最大危险是，市场低估了全球增长疲弱的风险。

在截至3月底的六个月，安本资产管理的资金外流达167亿英镑(241亿美元)。

Gilbert还说，过去一年的油价下滑已迫使主权财富基金从新兴市场抽离资金。

“拿我们来说，主权财富基金在资产管理规模(assets under management)中的占比已从10%降至3%。”(完)