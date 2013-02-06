全球经济: 汇丰控股EMI显示新兴市场经济扩张速度创11个月来最高

路透伦敦2月6日 - 据汇丰控股(HSBC)新兴市场指数(EMI)显示,新兴市场成长步伐在1月加速至近一年来最快,同时企业信心指标预示未来几个月将有进一步改善.

该指数还显示,金砖四国制造业和服务业采购经理人指数(PMI)全部位于50上方,显示经济活动扩张.

1月汇丰控股新兴市场指数自去年12月的53.0升至53.9.汇丰称这创下了2012年2月来最高.

制造业新订单增速为2011年4月来最快,中国制造业增速则创两年来最快.

"虽然最为强劲的数据仍然来自服务业,但好消息是制造业活动亦在回升.服务业被证明面对更具挑战性的外部环境有相当大的韧性,"汇丰控股新兴市场研究全球主管Pablo Goldberg在一份报告中说.

该调查似乎会平复对中国经济回升的力度和持续性的质疑.

Goldberg说,中国的制造业产出增速为2011年3月来最大,该国正"缓慢而坚定的"帮助提振亚洲其他国家.

中国出口订单去年12月出现下滑后,在1月回升,这提振了经济活动.部分企业提到美国和欧洲市场需求改善.

在调查的16个经济体中,有11个经济体的出口订单PMI高于50,该比例为去年4月来最高.

汇丰控股亦发布了一个新指标--未来产出综合指数,该指数是追踪企业对12个月后经济活动水平的预期.该指数升到了两个月高点,暗示未来一年中国经济活动将大幅回升.