重发 -《焦点》近2,600亿美元新兴市场债券恐被降至垃圾级，沦为“堕落天使”

《技术解析》现货金可能跌向1,209美元
1,229美元的支撑位是2016年12月15日低点1,122.35至4月17日高点1,295.42这波升势的38.2%回档位。金价一直试图在该水准附近企稳，但却已经连续三个交易日未能收在该水位上方。
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* 俄罗斯失去标普的投资级评级
* 其他评级机构可能效仿，部分归因于油价下跌和政局不稳
* 近2,600亿美元债券可能被列为垃圾级
* 巴西、土耳其、南非和印尼亦面临风险--银行
路透伦敦1月29日 - 经过不断改善的黄金10年后，许多发展中经济体的债信评级恐将重返“垃圾级”，所涉范围很有可能包括至多达十分之一的新兴市场未偿债券。
许多主流投资和养老基金已经定下规定，除非这些新兴经济体被至少两家大型评级机构授予投资级，否则不能持有他们的债券。此外，许多国家面临降级风险，因受到从大宗商品价格暴跌到政局不稳的种种困扰。
俄罗斯本周成为首个被标准普尔取消投资级的主要新兴经济体，外界认为脱离最高评等区域意味着该国10年来首度面临少许违约风险。
倘若穆迪和惠誉也这么做，避免持有垃圾证券的保守型投资者应该会出脱俄罗斯持仓。摩根大通估计，这意味着这些投资者可能出脱60亿美元的俄罗斯卢布和美元政府债券。
俄罗斯并不是个案。据法国巴黎银行新兴债券部门主管David Spegel称，价值近2,600亿美元的主权和公司债券--近十分之一的未偿新兴市场债券--有可能被降至垃圾级。他称这些债券为“堕落的天使”。
除此之外，近1万亿美元的债务被评级为BBB或BBB-，这是两个最低的投资评级，距离垃圾级或“高收益”级只有一步之遥。
“在经历一年的政治动荡和大宗商品价格崩跌后，空中遍布新兴市场的堕落天使，”Spegel说。
2010年时，EMBI全球新兴市场债券指数 中的大部分债券首度成为投资级。但在目前标准普尔所评等的新兴市场政府中，有五分之一展望均为负面；标普表示，新兴市场是全球评等当中的薄弱环节。
Spegel警告称，如果后续出现一系列评级下调，则整个指数将再度下滑。他还表示：“新兴市场指标指数有成为堕落天使的风险。”
美银美林分析师编制的评级模型显示，巴西、俄罗斯、土耳其、南非和印尼面临评等下调风险。
其中部份受惠于油价下跌的能源进口国，以及致力于经济改革的国家，或许能够避免降级的命运。
不过，美银美林指出，评级行动一向是来回波动的。例如1980年代进行负面债信评级调整，在1990年代初期和末期分别上修和下调后，本世纪又进行了一轮上修。美银美林还表示，三分之二的新兴市场经济体都是投资级，数量比10年期增加了42%。
“投资者很可能未将初步的降评视为单一事件，反倒将此视为一个新趋势的开始，”美银美林表示。
**从指标指数中剔除**
Barclays Global Aggregate指数中，俄罗斯、土耳其、巴西与南非债市是少数几个包含在该指数中的新兴市场，如果这些国家的评级遭到调降，就有可能被踢出这个2兆(万亿)美元指标指数。
摩根大通表示，沦为垃圾等级的“堕落天使”也将会被踢出高达70亿美元的指标EMBIG指数的投资级部分。
“俄罗斯与巴西这类位于低投资等级的国家最令人担心。落入垃圾债券区间，等于自绝于最大部分的债券买家之外，”Loomis Sayles新兴债券主管Peter Marber表示。
他表示，对大型寿险公司与银行而言尤其如此，它们对评级的变化极度敏感，因为对资本储备以及资产品质的相关监管较为严格。
另外，Marber表示，企业的评级有受制于主权评级的倾向，“因此如果我们看到国家的评级被调降到高收益率的地位，该国企业的评级也可能自动被调降，这可能大大限制其募集国际资本。”
这一切可能令借款方的资金成本提高，使其在面对美国利率与公债收益率可能上扬、吸引资金从新兴市场撤出之际承受更大压力。
新兴市场公债收益率实际上升的幅度难以计算。但美银美林估算认为，调降一个评级至垃圾等级，可能导致收益率及信用违约互换价差上升40-60个基点。
根据法国巴黎银行的Spegel计算，每10个“堕落天使”会令CEMBI EM新兴市场公司债指数与美国公债收益率价差扩大125个基点，主权债利差大增241个基点。
不过从乐观的角度来看，部分风险已经反应。以俄罗斯与哈萨克债券为例，目前的交投彷佛它们已经落入垃圾评级之下好几个级距。
此外，评级对专门投资新兴市场基金的影响不大，另外对部分机构投资者而言，他们的配置会以资产经理人的分析为基础，而非纯粹考量评级，这种情况愈加显着。
Northern Trust欧洲、中东、非洲(EMEA)与亚洲投资长Wayne Bowers表示，许多大型投资者近几年已经对持有不同种类的新兴市场资产，建立了调度的灵活性。他也表示，尽管某些国家的展望黯淡，其他国家还是能够收到改革与廉价石油之利。
Bowers表示，“大家通常了解新兴市场并非低风险等级的资产...你会发现涵盖范围较广的指数投资组合的回报，能够抵消这些负面因素...其重点并不只放在那些羸弱的国家，也会着重于油价下跌带来的好处。”(完) (编译 许娜/洪曦/陈宗琦；审校 张荻/龚芳/张明钧)
1,229美元的支撑位是2016年12月15日低点1,122.35至4月17日高点1,295.42这波升势的38.2%回档位。金价一直试图在该水准附近企稳，但却已经连续三个交易日未能收在该水位上方。
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