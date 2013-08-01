分析：新兴市场光芒褪色 “幸存者”凤毛麟角

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦7月30日 - 新兴市场单凭抢眼的经济增长数据，已经不足以吸引外资流入了，精明的投资者纷纷锁定那些经济增长模式最具可持续性的经济体。

一些新兴经济体通过鼓励国内储蓄等方式来确保经济长期持续增长，墨西哥和菲律宾就是这样的例子。

这种向新经济模式的过渡正在发生。过去六个月，尽管新兴经济体金融市场整体遭遇抛压，但这两个国家的股票和债券基金仍吸引资金净流入。

美联储计划逐步退出大规模货币刺激措施，这使得新兴国家出现分化，一些融资需求庞大的国家，却眼睁睁看着资金迅速流出。

为增强对外资短期流动的抵抗力，一些国家以更稳定的融资基础为依靠，开始投资于本国经济。

菲律宾大量的海外务工人员将资金汇回，提供了稳定的资金流，该国正将大量资金用于一机场和公路建设项目，该项目总规模相当于国内生产总值(GDP)的3%。

墨西哥则计划在未来六年将GDP近三分之一用于改善基础设施，该国并改革养老金制度，鼓励就业者定期储蓄。

这为基础设施投资提供了资金基础，应有助于刺激国内需求和经济增长潜力。

Lombard Odier投资管理公司全球固定收益和外汇策略师阿迈德（Salman Ahmed）表示：“在新兴市场中，你不再是试图寻找赢家，而是试图寻找幸存者。”

“我们依然认为，墨西哥和菲律宾情况比较好……而过去的赢家，譬如巴西和土耳其，情况则要复杂得多。”

据理柏(Lipper)估计，截至6月底的六个月中，墨西哥股票和债券基金共吸引37亿美元的资金流入，而菲律宾的股票和债券基金净流入则为25.6亿美元。

墨西哥股市自5月22日以来上涨了1.6%，而整体新兴市场指数 则下滑近7%。

2013年迄今，菲律宾股市上涨逾14%。此外评级机构穆迪将菲律宾主权债信评级列入可能调升的评估名单，评级上调的机率升高。（完）