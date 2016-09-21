焦点：新兴股市反弹 点亮IPO前景

2016年7月12日，里约，拂晓时分的明天博物馆（Museu do Amanha）。明天博物馆是里约的新地标之一。 REUTERS/Ricardo Moraes

路透伦敦9月20日 - 股市上涨给整个发展中国家的股权资本市场带来新的活力，银行界人士预计一些等待已久的首次公开发行(IPO)交易将在未来几个月闪亮登场。

经历了五年低迷后，新兴股市2016年反弹13%，吸引创纪录的投资者，他们逃离其他回报较低的资产。

这已经在印度等地促进一些IPO活动，ICICI Prudential Life Insurance周一在印度发起IPO，筹资近10亿美元，将成为2010年以来当地最大的上市活动。

“最近股价上涨显然使得估值更吸引人，这会影响公司或股东决定是否让公司上市，”律所Allen & Overy股权资本市场合伙人James Roe称。

但1月市场动荡，以及随后有英国退欧公投等事件引发的不确定性，导致企业对股权融资持谨慎态度，汤森路透数据显示，今年只有110件新兴市场首次公开发行(IPO)，筹集了略高于250亿美元的资金。

而2015年前三季就有130件IPO筹集了近370亿美元；2014年全年股权融资总额超过1,200亿美元。

但很多人相信，股权融资速度将要加快。

中国国有银行--邮政储蓄银行上周在香港启动筹资多达81亿美元的IPO。印度第二大股票交易所--BSE本月稍早申请IPO。

韩国建筑机械制造商斗山山猫(Doosan Bobcat)料于10月底上市，筹资至多2.45万亿(兆)韩元(22亿美元)，可能创韩国纪录第二大IPO。

野村全球金融主管Ken Brown表示，最近几周已经开始为IPO和已上市公司的供股做准备工作。

“可能有...一些大型供股，尤其是银行方面，”他表示。

**苏醒的巨人？**

发展中大国，尤其是巴西和俄罗斯，经济前景好转的迹象或许也令股权资本市场受益。

巴西最近一次IPO交易是在2015年6月，今年的股权融资步伐也差不多是逾10年以来最慢的。但随着80多年来所遭遇的最严重经济衰退出现好转迹象，已有几家公司申请发售股票，其中两家申请进行IPO。

“在巴西，现在几乎所有东西都在待售...你只要想想衰退的程度...就应该不会惊讶，有相当多的当地企业需要在股市或债市融资，”新兴市场和亚太股票负责人Will Ballard说。

Ballard预计拉丁美洲企业融资将从2015年底的低位反弹。

由于受到油价大跌以及西方因乌克兰冲突对俄罗斯实施制裁的影响，该国也没有出现IPO交易。

汤森路透的数据显示，俄罗斯今年尚未有IPO交易，2015年和2011年分别为四笔和八笔，不过俄罗斯政府通过出售钻石矿商Alrosa的部分股权筹得约8亿美元。俄罗斯政府还计划让巴什基尔国家石油(Bashneft)和俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)等石油公司的股票上市，但时间尚未确定。(完)