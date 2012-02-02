新兴股市今年料有夺目表现 因估值较低且经济强劲

如果说去年新兴股市让你很受伤，那麽2012年你或许会希望再给它一次机会。年初迄今，新兴股市表现颇为不错，分析师指出多个原因都应支持涨势继续下去。

(本文内容仅代表作者个人观点)

撰稿 Marla Brill; 编译 艾茂林

路透2月1日电---如果说去年新兴股市让你很受伤,那麽2012年你或许会希望再给它一次机会.年初迄今,新兴股市表现颇为不错,分析师指出多个原因都应支持涨势继续下去.

今年头四周,最大新兴市场股指上市交易基金(ETF)--Vanguard的摩根士丹利国际资本公司(MSCI)新兴市场指数(VWO.P)上扬近11.6%,较SPDR标准普尔500指数(SPY.P)的升幅5%高出一倍多.

凌厉涨势向投资专家表明,去年新兴股市近20%的跌幅并非是泡沫破裂.

"金砖国家市场去年给投资者以沉重打击,但我们预计2012年这些国家将跻身表现最出色的市场,"Ned Davis Research分析师Anthony Welch在谈到四个主要新兴市场:巴西、俄罗斯、印度和中国时这样说."我们认为,目前是加仓这些市场的好时机."

虽说在2011年冲击市场的很多因素仍可能对新兴股市和投资於这些股市的基金构成打压,但分析师们认为,考虑到正面的经济趋势、相对强劲的增长以及亲民的股价,可以说最近的回升不只是一种反弹,更是一种机遇.

为支持其乐观展望,Welch在1月客户报告中指出,这些国家展现出在控制通胀和维护经济增长间保持微妙平衡的能力.他还指出全球经济体出现企稳迹象.

**新兴股市料轻取美股**

Van Eck Global主管国际股票业务的David Semple称,对投资者来讲还有一点值得注意,那就是即便近期大涨後,股价仍低於历史水平.

据Semple的估算,新兴股市以未来获利计的市盈率不到10倍,低於以往的12-13倍.

"虽然不如2008年底2009年初时那麽便宜,但还是非常有吸引力,"他说.

但他也提醒说,欧债危机恶化或其它进展可能造成破坏,至少是临时的破坏.

"今年新兴市场的表现可望胜过美国股市,但如果欧洲局势变成一团糟,这种优势就可能会轻易生变.同时仍存在其它潜在问题:比如发达市场增长意外放缓,中国信贷限制过多,甚至还包括可能影响到食品价格的天气相关因素等等,"他说.

投资者亦关注较成熟新兴国家的经济增长放缓情况,特别是中国.世界银行预计,今年中国国内生产总值(GDP)增速为8.4%,不及去年的9.2%和2010年的10.3%.

不过据美国经济谘商会的最新预估,新兴国家的GDP增长率仍可能继续大幅度超越欧美.

经济谘商会预计,2012年发达国家经济增速料从2011年的1.6%放慢至1.3%;而新兴国家的经济增长步伐将从去年的6.4%降至今年的5.1%.

**新兴经济体**

Signature Financial Management首席投资策略师Weyman Gong认为,新兴国家相对较强的经济状况或对新兴股市产生积极影响,正是出於这个原因,他将多达20%的客户股票资产组合投向专注于这些地区的ETF和共同基金.

他透过两支ETF广泛投资新兴股市,即Vanguard MSCI新兴市场和iShares MSCI新兴市场(EEM.P).截至上周五,二者年内分别上扬11.57%和11.65%.

"欧美国家的消费者负债太高,不得不先考虑还债,而不是支出,"Gong说道.他的公司为高净值人士和家庭管理着约20亿美元资产."新兴市场家庭的债务负担没有那麽重,因此他们有更多的钱来推动增长引擎."

即便新兴股市急涨急跌大幅波动的名声在外,但Gong还是认为退休人群应对新兴股市配置10-15%左右的仓位.

"公债可能看似安全,但目前的收益率不能抗通胀,"他说."把钱塞到床垫下面,未来20到30年都会没有保障."

Premiere Financial Advisors副总裁Mark Martiak一般把客户股票组合的10-20%投入新兴股市,因为该市场与其它资产类别表现并不同步,比如美国股市和债市,他将此视为资产多元化的好办法.

"新兴市场将继续推动世界经济增长,人口增长和中产阶级兴起等题材绝对是强劲的动力,"他说."但我总是提醒客户,这类股票的短期头条风险(headline risk)也是货真价实的."(完)

--译文审校 侯向明

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。